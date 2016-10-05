وليد توفيق يخضع لجراحة عاجلة بلبنان

بيروت ـ خضع الفنان اللبناني وليد توفيق لجراحة عاجلة مساء أمس بمستشفى الـ Bellevue- المنصورية، ببيروت، وذلك بسبب تعرضه لتمزق في وتر يده.

وليد توفيق، من المقرر أن يقضي فترة نقاهة يعود بعدها لاستئناف نشاطه الفني، وكان قد أحيا حفلًا غنائيًا مؤخرًا في فندق الميريت رويال في قبرص التركية، مختتماً به سلسلة حفلاته الصيفية، وحضر الحفل عدد كبير من أبناء الجالية اللبنانية والعربية هناك.

من ناحية أخرى يستعدّ توفيق لتقديم أغنية مع الملحن والمغني الكويتي يوسف العماني الذي قال إنّ المشروع يتطلّب بعض الوقت كونه يحتاج إلى تعديلات.