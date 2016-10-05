رائحة الشوكولا بدلاً من القمامة لسيارات الصرف الصحي في اليابان

طوكيو ـ أظهر تسجيل مصور بثه ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، شاحنات تتبع للصرف الصحي في اليابان تطلق رائحة الشوكولا، بدلا من روائح القمامة الكريهة التي عادة تنبعث منها، وتسبب إزعاجاً لمن يمر بجانبها.

وحسب الفيديو في موقع “يويتوب”، فقد اتحدت أربع شركات يابانية مؤخراً، تتخذ من أوساكا مقراً لها، لإطلاق مبادرة تهدف إلى إيجاد حل يحد من انبعاث الروائح الكريهة من شاحنات الصرف الصحي أثناء سيرها في الشوارع.

وأطلقت الشركات على المنتج اسم “ديو ماجيك”، واستغرقت 5 سنوات لتطويره، حيث بدأ ينشر رائحة عطرة مثل الشوكولا، لتقضي بذلك على الروائح الكريهة التي تنتشر في الشوارع كلما تمر شاحنات الصرف الصحي، كما تبعث التفاؤل لدى العاملين أنفسهم، بسبب عدم استنشاقهم روائح مقززة يومياً خلال ساعات دوامهم.

لكن المبادرة ورغم محاسنها، أثارت اشمئزاز الكثيرين، فقد أعرب البعض عن ضيقهم من هذه المبادرة بسبب مزجها رائحة وطعم الشوكولا مع رائحة كريهة كمخلفات الصرف الصحي، الأمر الذي يدفعهم لعدم تناولها بعد ذلك.