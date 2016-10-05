طلب يدها للزواج داخل الملعب لكنه أضاع الخاتم فساعده الجمهور في العثور عليه

لندن ـ تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريف، لشاب يطلب يد حبيبته للزواج وسط مدرج لملعب كرة القدم، لكنه تفاجأ بسقوط الخاتم ما أثار ضحك الجمهور الذي عرف بما حصل، وراح يبحث عنه.

وأظهرت اللقطات ترك الجمهور مشاهدة المباراة، وانهمكوا في البحث مع الشاب عن الخاتم، الذي سقط بشكل مفاجئ وصادم للعريس، الذي شعر بالإحراج من تلك اللحظات.

وحين تمكن أحد الجماهير من العثور عليها أخذ الجميع بالتهليل والتشجيع، كما لو كان هناك هدف تم إحرازه، في حين كانت المباراة مستمرة.