الجيش الإسرائيلي يرفض التعليق بخصوص سفينة زيتونة

القدس ـ الأناضول ـ رفض الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، التعليق حول الأنباء التي تحدثت عن بدء عملية سيطرة سلاح البحرية الإسرائيلي، على سفينة زيتونة المتجهة لقطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، ” لا تعليق على سؤال سيطرة الجيش على سفينة زيتونة”.

من جانبها، قالت القناة العاشرة من التلفزيون الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي يستعد للسيطرة على السفينة.

وتحاول السفينة كسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 10 سنوات.

وأبحرت سفينة “زيتونة” الثلاثاء الماضي، من ميناء “مسينة” بجزيرة صقلية الإيطالية باتجاه شواطئ غزة، تحمل على متنها 30 ناشطة من جنسيات مختلفة.

وقالت سندس فروانة، المتحدثة الإعلامية باسم التحالف الدولي لأسطول الحرية الرابع، في تصريح لوكالة الأناضول، إن تشويشا إسرائيليا (لم تحدد طبيعته) أدى إلى انقطاع الاتصال مع السفينة.

وبحسب فروانة، فإن السفينة تبعد نحو 50 ميلا عن شواطيء غزة، مؤكدة أن الزوارق البحرية تحاصرها من عدة اتجاهات وتحاول منعها.