مسؤول قضائي بلجيكي: طعن ضابطي شرطة في هجوم يعتقد بأنه “إرهابي”





بروكسل ـ الأناضول ـ قال مسؤول قضائي بلجيكي، اليوم الأربعاء، إن مجهولًا يحمل سكيناً قام بطعن ضابطي شرطة في مدينة بروكسل، في هجوم يُعتقد أنه “إرهابي”.

وأوضح “إيريك فان دير سيبت”، المتحدث باسم المدعي العام الفيدرالي في بلجيكا، في تصريحات صحفية، أن المهاجم طعن ضابطًاً في رقبته، وآخرًا في بطنه، اليوم، في حي سكاربيك ببروكسل، قبل أن يلوذ بالفرار.

وأضاف: “نعتقد بأن هذا الهجوم له صلة بالإرهاب”.

ورفض المتحدث الإدلاء بمزيد من التفاصيل، أو حتى توضيح سبب ربطه الهجوم بـ”الإرهاب”.

وتشهد العاصمة البلجيكية حالة تأهب قصوى، خاصة بعد الهجوم الانتحاري، الذي استهدف مطار بروكسل ومترو الأنفاق، في 22 مارس/آذار الماضي، وراح ضحيته آنذاك 32 شخصًا.