وزير الخارجية الفرنسي يزور موسكو وواشنطن لبحث الوضع في حلب





باريس ـ أ ف ب ـ اعلنت الخارجية الفرنسية الاربعاء ان وزير الخارجية جان مارك آيرولت سيتوجه الخميس الى موسكو والجمعة الى واشنطن لبحث الازمة السورية والدفع بمشروع قرار حول وقف لاطلاق النار في حلب تسعى باريس الى اقراره هذا الاسبوع في الامم المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان ان “هذه الجولة تندرج في اطار جهود فرنسا لضمان تبني مجلس الامن الدولي قرارا يمهد لوقف لاطلاق النار في حلب وايصال المساعدة الانسانية الى من يحتاجون اليها من سكان”.

وفي وقت سابق، اعلنت وزارة الخارجية الروسية ان آيرولت سيزور موسكو الخميس للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف.