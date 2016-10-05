الحكومة الاردنية تدافع عن تعديل مناهج التعليم

عمان ـ أ ف ب ـ دافعت الحكومة الاردنية الاربعاء عن التعديلات التي طرأت على مناهج التعليم المدرسية في المملكة للعام الحالي، مؤكدة انها جاءت ل”تحصين طلبتنا من التعصب والتطرف في الاقليم من حولنا”.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم محمد ذنيبات، “نحن كمجتمع يجب ان نطور مناهجنا ونحصن أبناءنا من كل هذا التعصب الذي يعج به الاقليم، نحن لا نريد ان ندفن رؤوسنا في الرمال، هناك تطرف وتعصب موجود في الاقليم الذي نعيش فيه ونريد ان تكون مناهجنا من القوة والتقدم والتطور بحيث يكون طلبتنا وابناؤنا محصنين تحصينا جيدا”.

واضاف “يجب ان نلام ان لم نقم بجهد لتحصين ابنائنا، هذا الامر حق وواجب (علينا) في ظل هذا الاقليم وفي ظل انتشار التعصب والتطرف من حولنا”.

من جهته، اكد وزير التربية محمد ذنيبات ان التعديل جرى على يد لجنة من “خيرة علماء الاردن”، مشيرا الى انه “لا يحتوي على أي نص أو كلمة تتصادم مع نصوص عقيدتنا وديننا أو مع أي نص شرعي”.

واضاف ان المناهج الجديدة “تعزز القيم الاسلامية والانسانية وتحث على الحوار واحترام الرأي والرأي الاخر واحترام انسانية الانسان وحق الاخر في ابداء رأيه والعيش المشترك والانفتاح على حضارة العالم واحترام المرأة وحقوقها وعلى ان الاسلام هو دين الرحمة والتسامح والوسطية”.

ونفى الوزير وجود أي تدخلات خارجية من اجل تعديل هذه المناهج، قائلا” لا ورب السموات والارض، لم يتدخل في تعديل المناهج الا اردنيين”، مشيرا الى ان “الجهد الذي بذل في بناء الكتب هو جهد بشري، قد يصيب وقد يخطىء”.

ومنذ بدء العام الدراسي الجديد في الاول من ايلول/سبتمبر يثار جدل في المملكة حول قيام وزارة التربية بتعديل مناهج الكتب المدرسية الوطنية.

وتظاهر مئات المعلمين واولياء الامور الخميس امام مبنى وزارة التربية والتعليم في عمان بناء على دعوة وجهتها نقابة المعلمين للاحتجاج على هذه التعديلات.

وقال نقيب المعلمين باسل فريحات في خلال التظاهرة التي تم خلالها حرق كتب مدرسية جديدة، ان “مناهج التربية الاسلامية والوطنية واللغة العربية، تعرضت لاعتداء صارخ وتشويه غير مسبوق”، مشيرا الى “اجتثاث لايات القرآن الكريم ونصوصه ولأحاديث النبي الكريم وتوصياته”.

ولكن الذنيبات اكد ان “الوزارة لن تبعد الاسلام عن مناهجنا، وانها حريصة على غرس قيم الثقافة الاسلامية لدى النشء الجديد”، مشيرا الى ان “مضامين الكتب الجديدة تشكل نقلة نوعية في تكوين الكتاب المدرسي الذي لم يتعرض لأي تطوير منذ عشر سنوات”.

وقال “تم توزيع بعض الآيات والاحاديث في الكتب لتوظيف هذه الآيات والاحاديث في خدمة العديد من القضايا”، مشيرا الى “وجود العديد من الآيات في كتب العلوم بالإضافة الى اللغة العربية”.