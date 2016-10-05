مسؤول اميركي يرجح ان تكون غارة للتحالف استهدفت خطأ عناصر للحشد العشائري العراقي

واشنطن ـ أ ف ب ـ اعلن مسؤول اميركي ان التحالف ضد تنظيم الدولة الاسلامية اقر بانه قتل على الارجح من طريق الخطأ عناصر في الحشد العشائري المؤيد للحكومة العراقية في غارة الاربعاء قرب الموصل (شمال).

وقال المسؤول ان الغارة المشار اليها “كانت على الارجح ضربة للتحالف”، موضحا ان العسكريين “لا يزالون” يجمعون معلومات عن الوقائع.

وافاد مسؤولون عراقيون ان الغارة الجوية اسفرت عن مقتل 21 مقاتلا من الحشد العشائري السني المتحالف مع القوات الحكومية العراقية قرب الموصل التي تشكل معقلا لتنظيم الدولة الاسلامية.

وقبل اسبوعين، اقر التحالف بانه قصف خطأ موقعا للجيش السوري في شرق البلاد ما اسفر عن مقتل ستين جنديا على الاقل.

وقال وزير ومسؤول عراقيان ان الغارة استهدفت المقاتلين عند الساعة الاولى فجر الاربعاء شرق بلدة القيارة التي تمت استعادتها من تنظيم الدولة الاسلامية في آب/اغسطس.

وقال الشيخ نزهان الصخر اللهيبي قائد مقاتلي الحشد العشائري انهم تمكنوا من صد هجوم شنه جهاديو تنظيم الدولة الاسلامية في المنطقة وتعرضوا للقصف اثناء تجمعهم عند انتهاء القتال.

من جهته قال وزير الزراعة العراقي فلاح حسن الزيدان الذي تقيم عشيرته في منطقة القيارة ان 21 مقاتلا من الحشد العشائري قتلوا واكد توقيت الضربة.

وتاتي هذه الغارة فيما تستعد القوات العراقية لشن هجوم واسع النطاق لاستعادة الموصل من الجهاديين.

ولم تعلن السلطات العراقية حتى الان موعدا محددا لبدء العملية، لكن العديد من المسؤولين الغربيين تحدثوا عن شهر تشرين الاول/اكتوبر.

ووعد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء سكان الموصل ثاني مدن البلاد بنصر “قريب” في مواجهة الجهاديين.