نافية صحة ما أوردته “الأناضول”.. مصر تؤكد أن علاقاتها بأثيوبيا في أفضل حالاتها





القاهرة- د ب أ- نفت مصر جملة وتفصيلاً صحة ما نقلته وكالة أنباء “الأناضول” التركية اليوم الأربعاء بشأن دعمها لـ “جبهة تحرير الاورومو” الإثيوبية المعارضة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أن علاقات بلاده بأثيوبيا في أفضل حالاتها، مشدداً على مبدأ مصر الثابت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، لاسيما الدول التي تربطها مع مصر علاقات وروابط خاصة على المستويين الرسمي والشعبي مثل إثيوبيا.

واستنكر المتحدث باسم الخارجية المصرية محاولات بعض الأطراف المغرضة الوقيعة ودسّ الفتنة بين البلدين، مسترشداً بما شهدته الفترة الأخيرة من تقارب وازدهار في العلاقات الثنائية بينهما على كافة المستويات.

وأكد المتحدث أن حكومة وشعب مصر يتمنيان دوماً لدولة إثيوبيا الاستقرار والرخاء.

وفي وقت سابق اليوم، نشرت وكالة “الأناضول” التركية خبراً جاء فيه أن التلفزيون الإثيوبي الحكومي اتهم مصر بدعم “جبهة تحرير الأورومو” المعارضة المسلحة، في خطوة غير مسبوقة.

وحسب مراسل “الأناضول”، فإن التلفزيون الإثيوبي عرض، في نشرته الإخبارية، مشاهد قال إنها لاجتماع معارضين من “جبهة تحرير الأورومو”، التي تحظرها سلطات أديس أبابا، عُقد في مصر.