“تدابير مضادة”.. روسيا توقف التعاون في الأبحاث الذرية مع الولايات المتحدة





موسكو- د ب أ- وقع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف مرسوماً بتعليق أعمال البحث والتطوير الذري مع الولايات المتحدة، وفقاً لما أورده موقعه على الانترنت اليوم الأربعاء.

وقال بيان على موقع ميدفيديف، موضحاً المرسوم” العقوبات الأمريكية ضد روسيا، بما في ذلك التعليق السابق للتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال الطاقة الذرية، يتطلب تدابير مضادة”.

وذكرت وسائل الإعلام الروسية أن الوقف الحالي يتعلق بشكل خاص بالعمل بين الشركة الروسية للطاقة الذرية، روس أتوم، ووزارة الطاقة الأمريكية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً بتعليق اتفاق روسي أمريكي للتخلص من فائض البلوتونيوم المستخدم في صنع الأسلحة.

وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستعلق التعاون العسكري مع روسيا في الصراع السوري.