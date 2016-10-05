موفد أميركي خاص إلى كوبا لإنقاذ عملية السلام في كولومبيا





واشنطن- أ ف ب- توجه الموفد الأميركي الخاص برنارد ارونسون الأربعاء إلى هافانا، في محاولة لإنقاذ اتفاق السلام بين الحكومة الكولومبية ومتمردي فارك، بعد رفضه في استفتاء الأحد.

وأجرى وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأربعاء اتصالاً هاتفياً بالرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس مكرراً له دعم الولايات المتحدة لعملية السلام التي بدأت قبل اربعة أعوام.

وخلال المكالمة، أبلغ كيري الرئيس الكولومبي أن ارونسون في طريقه إلى كوبا، حيث سيلتقي المفاوضون الكولومبيون نظراءهم في القوات المسلحة الثورية في كولومبيا (فارك).

وقال المتحدث باسم الخارجية جون كيربي إن “وزير الخارجية اكد دعمه لدعوة الرئيس سانتوس إلى الوحدة وإلى بذل جهود في إطار حوار جامع يشكل مرحلة مقبلة للتوصل إلى سلام عادل ودائم”.

والأحد، صوّت الكولومبيون ضد اتفاق السلام مع المتمردين الماركسيين. وتسببت هذه النتيجة المفاجئة للاستفتاء بوقف عملية السلام.

لكن كيربي كرر موقف واشنطن التي تدعم العملية المذكورة وتنظر بعين الرضى “إلى تصريحات السناتور الفارو اوريبي وزعيم فارك رودريغو لوندونو، التي كررت التزامهما السلام والانفتاح على الحوار”.

وعاد كبير مفاوضي الحكومة الكولومبية اومبرتو دو لا كال إلى كوبا لاستطلاع مدى استعداد المتمردين لإعادة النظر في الاتفاق الذي وقع سابقاً.