الأمم المتحدة: معاهدة باريس للمناخ تدخل حيّز التنفيذ

أوسلو- رويترز- أظهر موقع الكتروني للأمم المتحدة أن المعاهدة الدولية بشأن تغيّر المناخ، التي تهدف لتحويل الاقتصاد العالمي عن الاعتماد على الوقود الأحفوري، ستدخل حيّز التنفيذ بعد أن تجاوزت النصاب المطلوب اليوم الأربعاء بدعم من دول أوروبية.

وأظهر الموقع أن نطاق الدعم لمعاهدة باريس اتسع ليشمل دولاً تمثل 56.75 في المئة من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في العالم، وهو أكثر من النصاب المطلوب لتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ ونسبته 55 في المئة. وستدخل المعاهدة حيز التنفيذ رسميا خلال 30 يوماً.

وأيد البرلمان الأوروبي المعاهدة هذا الأسبوع، الأمر الذي أتاح للعديد من دول الاتحاد الأوروبي التصديق عليها. وتتمتع الاتفاقية بالفعل بدعم من دول لها نصيب كبير من الانبعاثات على رأسها الصين والولايات المتحدة والهند.