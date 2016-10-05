مصرع طيار إسرائيلي شارك في قصف غزة لدى محاولته الهبوط في قاعدة رامون الجوية





تل ابيب- د ب ا- قال الجيش الإسرائيلي إن طياراً بسلاح الجو قتل اليوم الأربعاء بعدما قفز من طائرته المقاتلة من طراز اف 16- ،بينما كان يحاول الهبوط في قاعدة رامون الجوية جنوباً.

وقال الجيش في بيان إن ملاح الطائرة قفز أيضاً من الطائرة، وأصيب بجراح طفيفة، وتم نقله للمستشفى للعلاج، بحسب صحيفة “تايمز اوف اسرائيل ” في موقعها الالكتروني .

ولم يشر بيان الجيش إلى السبب وراء قفز الطيار والملاح من الطائرة .

كانت صحيفة “يديعوت احرونوت” قد ذكرت أن قائد الطائرة قتل، بعدما أرغم على القفز من طائرته، بعد اشتعال النيران فيها قبل هبوطها في قاعدة رامون .

وذكرت الصحيفة في موقعها الالكتروني أنه بعد اشتعال النيران في الطائرة قبل هبوطها بقليل، قتل طيار عائد من هجمات جوية في غزة، وأصيب ملاح بجروح طفيفة بعدما قفز من الطائرة.

وأضافت أن الظروف المحيطة باشتعال النيران غير معروفة، وفتح قائد سلاح الجو الإسرائيلي امير اشيل تحقيقاً في الحادث.

كانت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية قد قصفت أهدافاً في قطاع غزة رداً على سقوط قذيفة أطلقت من القطاع على مدينة سديروت في النقب الغربي المحاذية للقطاع، من دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.

ويشهد قطاع غزة توترات متقطعة منذ إعلان مصر اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل صيف عام 2014 لإنهاء هجوم إسرائيلي، خلّف استشهاد أكثر من 2200 فلسطيني.