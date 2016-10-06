فلسطين تطالب بسحب كتب تسيء لشعبها من مدراس خاصة في دول عربية





رام الله- الأناضول- طالبت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بسحب كتب قالت إنها تسيء للشعب الفلسطيني وقضيته، وتُدرّس في فروع إحدى المدارس الخاصة في كل من الأردن والإمارات والبحرين.

وقالت الوزارة، عبر بيان لها وصل “الأناضول” نسخة منه، إنها تواصلت مع نظرائها في هذه الدول، وطلبت منهم سحب هذه الكتب ومحاسبة المسؤولين عن اعتمادها، دون توضيح موقفهم من هذا الطلب.

وأدانت الوزارة “هذا الاستخدام الذي يتعارض مع الثوابت الدينية والوطنية للمجتمع الفلسطيني والمجتمعات العربية برمتها”، معربة عن أسفها الشديد “لمثل هذه الأعمال التي لا يستحقها نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه ضد الاحتلال الإسرائيلي”.

وجددت الوزارة ثقتها الكبيرة بكافة وزارات التربية في الدول العربية، والتي ترفض مثل هذه المقررات التي تسيء للقضية الفلسطينية.

ولم يذكر البيان اسم المدرسة أو ما حمتله تلك الكتب من عبارات “مسيئة” للفلسطينيين، إلا أنه جاء بعد أيام من إنذار وجهته وزارة التربية والتعليم الأردنية، إلى مدرسة “الشويفات” الدولية، (مقرّها الرئيسي في لبنان، ولها فروع بعدد من الدول العربية) بسبب تدريسها لمناهج وكتب إضافية غير مجازة من وزارة التربية تصف الفلسطينيين بـ”الإرهابيين”.