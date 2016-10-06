﻿فلسطين: مسيرة معارضة لعبّاس تتعرض لاعتداء

رام الله ـ «القدس العربي» من فادي أبو سعدى: لا تزال تداعيات مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في جنازة الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز في القدس المحتلة متواصلة بين صد ورد بين مؤيديه والمعارضين له.

وفي هذا السياق شهدت مدينة رام الله أمس مسيرة نظمتها حركة فتح تأييدا للرئيس عباس هتف المشاركون فيها بشعارات تؤكد على وحدة حركة فتح في مواجهة المؤامرات التي تستهدف المشروع الوطني، في إشارة إلى أن الذين يقفون وراء هذه الضجة أطراف تهدف إلى ضرب وحدة الحركة. ورفع المشاركون صور الرئيسين الحالي عباس والراحل ياسر عرفات إلى جانب الأعلام الفلسطينية.

في المقابل نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسيرة مضادة لمشاركة الرئيس عباس، قال المنظمون إنه سرعان ما تعرض المشاركون فيها من بينهم محام لاعتداء من أشخاص يرتدون زيا مدنيا يعتقد بأنهم من الأجهزة الأمنية.

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بكتابات تهكمية تتحدث عن ضرورة السكوت كي لا يتعرض الشخص للضرب أو الاعتداء، خاصة بعد صدور بيان شديد اللهجة من مفوضية فتح ضد من يعارضون الحركة أو الرئيس الفلسطيني. غير أن عضو اللجنة المركزية في الحركة محمود العالول نفى لموقع وطن للأنباء أن يكون البيان الذي أصدرته المفوضية فيه أي تهديد لوسائل الإعلام والذين يختلفون مع فتح في الرأي السياسي. وبحسب العالول «أبداً لم نوقف أحدا ينتقد الرئيس لكن (فقط) الذين يتجاوزون الحدود المعقولة باتجاه التخوين والمسبّات. من حق أي إنسان أن يتحدث عن رأيه السياسي وأن ينتقد وأن يعارض سياسات الرئيس ولكن ليس من حق أي إنسان أن يخون ويتهم إلى درجة فيها كثير من الإسفاف».