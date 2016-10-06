﻿المتنافسان على منصب نائب الرئيس الأمريكي يتبادلان الإهانات

فيرجينيا ـ «القدس العربي»ـ من رائد صالحة: وصف المعلقون الأمريكيون المناظرة الأولى بين الديمقراطي تيم كاين، والجمهوري مايك بنس، بأنها شبيهة بمشاجرة غرامية ساخنة بين مرشحين مملين للغاية، حيث تبادل المتنافسان على منصب نائب الرئيس الأمريكي الإهانات والاتهامات غير اللبقة ضد ترامب وكلينتون بطريقة تنسجم تماما مع الحملة الانتخابية الرئاسية المشبعة بالإهانات.

وقد احتدم النقاش منذ اللحظات الأولى للمناظرة عندما سألت ألين كيخانو مذيعة « سي بي اس نيوز» كين عن السبب الذي يدعو الشعب الأمريكي للثقة بالمرشحة الرئاسية الديمقراطية التي لاحقتها فضيحة مؤسستها الخيرية، واستخدام خادم البريد الإلكتروني الخاص في العمل الحكومي، حيث أجاب كين بأن فكرة ترامب رئيسا للبلاد تسبب له ولزوجته مخاوف مميتة لأنه عنصري ومتنمر، مضيفاً أن دونالد ترامب «يضع نفسه دائما أولا».

وأوضح كين أن ترامب بنى أعماله التجارية على «ظهور» الرجال البسطاء، مشيرا إلى أن حملته الانتخابية بدأت في خطاب وصف فيه أبناء المكسيك بالمغتصبين والمجرمين، ناهيك عن كذبته الفاحشة بأن رئيس الولايات المتحدة لم يولد في أمريكا. وقال إنه من المؤلم الاقتراح بأن الأمريكي من أصل أفريقي لا يمكنه أن يكون من مواطني هذا البلد. وأضاف بأنه لا يتخيل كيف يمكن لمنافسه بنس الدفاع عن ترامب الذي تحكمه الأنانية ولا يتفوه إلا بالإهانات.

وأجاب حاكم ولاية انديانا بنس على هذه الاتهامات بالقول إن كلينتون تدير حملة تحركها الاتهامات. ولام وزيرة الخارجية السابقة على الفوضى في الشرق الأوسط قائلا: «نراقب ساعة بساعة ما يحدث في سوريا كنتيجة للسياسة الضعيفة والفاشلة التي ساعدت كلينتون على ولادتها».

وقاطع كين وبنس بعضهما البعض في المناظرة في محاولة للهجوم على الآخر. ولاحظ المراقبون أن بنس وهو من قدامى المحاربين قد استعاد بعض الزخم للحزب الجمهوري بعد الأداء الصعب لترامب في المناظرة الرئاسية الأولى حيث نجح في الالتفاف على الاتهامات الموجهة ضد التعليقات المثيرة للجدل لترامب مع القدرة على تصوير كلينتون كموظفة حكومية فاشلة لديها مشاكل أخلاقية خطيرة.

التقييمات الأولية للمناظرة استنتجت أن النقاش لم يصل إلى مرحلة «الألعاب النارية» التي اشتعلت في المناظرة الرئاسية بين ترامب وكلينتون، حيث تخندق كين وبنس في الدفاع عن رفاقهم، وقد نجح بنس وكين في استراتيجية مماثلة هي تجنب الإجابة أو تكرار الأسئلة حول مسألة الثقة بكلينتون أو قضية الشتائم الشخصية لترامب. وقد أجمعت غالبية استطلاعات الرأي على تفوق بنس في المناظرة بفضل الهدوء الذي تمتع به وسط النقاش الساخن ناهيك عن حرصه على إظهار نوع من «الشخصية المستقلة» عن ترامب عبر الاعتراف بأن لديه مواقف مغايرة لترامب في بعض القضايا مثل الموقف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إضافة إلى الشأن السوري، حيث أبدى رغبة في أن تستعد الولايات المتحدة لجميع الاحتمالات بما في ذلك الخيار العسكري.