طهران تحذّر الرياض من اقتراب سفنها من المياه الإقليمية الإيرانية
لندن ـ «القدس العربي»: حذرت السلطات الإيرانية، أمس الأربعاء، السفن الحربية السعودية من الاقتراب من المياه الإيرانية، في وقت بدأت فيه الرياض مناورات «درع الخليج – 1»، التي تشمل تدريبات على إطلاق النار بالذخيرة الحية، في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عمان.
وأضاف بيان للحرس الثوري الإيراني، أن «المناورات البحرية السعودية ستسبب توترا، وتزعزع استقرار الخليج».
وتشارك في المناورات السعودية السفن الحربية، والزوارق السريعة، وطائرات البحرية، ومشاة البحرية، ووحدات الأمن البحرية الخاصة.
وقال قائد المناورات البحرية العميد البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني لوكالة الأنباء السعودية، الثلاثاء، إن المناورات تستهدف اختبار الجاهزية القتالية «استعداداً لحماية المصالح البحرية السعودية ضد أي عدوان محتمل».
وذكرت الوكالة السعودية أن المناورات تجرى أيضا في بحر عمان.
صفاقة ليس لها حدود لا في المنطق العقلي ولا التخيلي ، هذا التهديد للبحرية السعودية الصادر من الجار الإيراني ليس المتضمن العبور أو استخدام المياه الإقليمية لإيران ، بل الصفاقة المخجلة أن تصدر تهديدا للقائمين على الإشراف على المناورة للقوات البحرية السعودية “بالاقتراب أو عبور المياه الحرة القريبة من المياه الإقليمية لإيران “. نحن أمام حالة مشابهة لحالة القذافي في عنجهيته أيام رسم حدود المياه الإقليمية لليبيا حيث اعتبر الخط الواصل بين طرفي” خليج سرت ” بالكامل حدودا للمياه الإقليمية لليبيا . وعليه لا استبعد أن تطلب هذه الدولة ذات العقلية القذافية من دول العالم أن يتم إصدار جوازات السفر لمواطنيها الراغبين بزيارة ايران بإضافة اللغة الفارسية على جوازات سفر دول العالم الغربي وبالتالي إعادة تمثيل الحالة “القذافية” في أن يتم ترسيم أحد القائمين عليها “ملك الملوك المتوج” لاسيا أو الشرق الأوسط ؟؟؟