﻿بابا الفاتيكان يهاجم المدارس الفرنسية لتدريسها نظريات «التحول الجنسي»

باريس ـ «القدس العربي»ـ من هشام حصحاص: هاجم بابا الفاتيكان فرانسيس تدريس نظرية «الجندر»، أو «التحول الجنسي»، في المدارس الفرنسية، معتبراً أن ذلك ضد إرادة الله.

وقال البابا إن هذه النظرية تخالف قوانين الطبيعة والفطرة الإلهية وإنها تهدد مستقبل الأبناء والأطفال ودعا إلى ضرورة التوعية السليمة في المدارس، كي لا تكون نظرية التحول الجنسي أساس التعليم، حيث أن ذلك ستكون لذلك عواقب وخيمة على الأجيال الصاعدة وعلى «استمرار التناسل البشري» في هذا الكون.

واعتبر البابا أن تعليم نظرية التحول الجنسي للأطفال هي بمثابة «استعمار ايديولوجي» وبأن هذه النظرية تحولت إلى «عقيدة خطيرة» تفكك مفهوم الذكر والأنثى وهو ما يتنافى أيضا مع مفهوم الكنيسة للرجل والمرأة والأسرة.

وعبرت وزيرة التعليم نجاة فالو بلقاسم عن أسفها لتصريحات البابا، قائلة «لقد تسرع في أحكامه وبنى تصريحاته على معلومات مغلوطة وغير صحيحة بتاتا. المدرسة الفرنسية لا تدرس نظرية التحول الجنسي ولا تدرس الطفل قط أن بإمكانه أن يتحول جنسيا».

وشنت عدة قيادات يمينية خصوصا في حزب ««الجمهوريين» حملة مسعورة ضد تصريحات نجاة فالو بلقاسم بسبب ردها على تصريحات البابا. وقال القيادي المقرب من نيكولا ساركوزي إن «رد الوزيرة على سماحة البابا بهذه الطريقة فيه قلة أدب وعار كبير على فرنسا. أشيد وأدافع عن البابا بكل ما أوتيت من قوة».