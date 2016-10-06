﻿أوباما يدرس خيار القوة في سوريا… وروسيا ترسل طرّادين حربيين إلى المتوسط

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: أعلنت روسيا أمس الأربعاء أنها أرسلت طرادين حربيين للانضمام الى قواتها في المتوسط مع تزايد التوتر مع واشنطن حول سوريا.

ويأتي ذلك غداة إعلان موسكو نشرها أنظمة دفاع جوي من نوع إس-300 في طرطوس في شمال غرب سوريا، حيث تملك منشآت بحرية عسكرية.

والسفينتان «زيليوني دول» و»سيربوكوف» عادتا إلى المتوسط بعد انتشار سابق قبالة ساحل سوريا قامتا خلاله بإطلاق صواريخ على أهداف في هذا البلد في 19 آب/اغسطس.

وقال متحدث روسي باسم اسطول البحر الأسود لوكالات أنباء إن السفينتين غادرتا ميناء القرم الثلاثاء في إطار «تناوب مخطط له» للقوات البحرية الروسية في المنطقة.

وكانت روسيا أعلنت الشهر الماضي أنها سترسل أيضا حاملة طائرات إلى المنطقة في إطار حملة الضربات الجوية التي تشنها في سوريا دعما لنظام الرئيس بشار الأسد.

وتأتي هذه الخطوة فيما علقت واشنطن المحادثات حول إحياء وقف إطلاق النار بسبب دعم موسكو للنظام السوري.

من جانبها قالت صحيفة «واشنطن بوست» إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يبحث مع مستشاريه الأمنيين الأزمة في سوريا، فيما التقى مسؤولون من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا في برلين أمس لبحث الموضوع نفسه.

ووفق الصحيفة الأمريكية، فإن مجلس الأمن القومي الأمريكي ناقش شنّ غارات على قوات النظام السوري، مشيرة إلى أن أوباما ربما يوافق على تنفيذ ضربات ضد النظام السوري.

وقالت الصحيفة إن هناك مزاجا سائدا بين القادة الأمريكيين ـ بمن فيهم العسكريون ـ بضرورة توجيه ضربات عسكرية لتدمير مطارات الأسد ردا على جرائمه.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر قال إن الخيارات التي ستدرسها الوزارة في المرحلة المقبلة تشمل المسارات الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية والاقتصادية.

من جانبه دعا المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الامريكي مايك بنس إلى توجيه ضربات للنظام السوري لفك الحصار عن مدينة حلب.

قال مايك بنس خلال مناظرة تلفزيونية مع خصمه الديمقراطي تيم كاين إنه «إذا اختارت روسيا المشاركة واستمرت في المشاركة في هذا الهجوم الوحشي على حلب، عندها يجدر بالولايات المتحدة استخدام القوة العسكرية لضرب أهداف للنظام السوري».

من جهة أخرى، اتفق شريكا المرشحين للبيت الأبيض الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون على ضرورة إقامة مناطق آمنة في حلب لحماية المدنيين. وقال كين «إننا متفقان، أنا وهيلاري، على القول إن إقامة مناطق آمنة لنقل المساعدة الإنسانية بما يتفق مع قرار (الأمم المتحدة) عام 2014 سيكون أمرا جيدا جدا».

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام موالية للمعارضة السورية، أمس الأربعاء، بمقتل قائد فوج مدفعية النظام في مدينة دير محردة بريف حماة، بعد ساعات من إطلاق المرحلة الرابعة من معركة أطلقوا عليها اسم «في سبيل الله نمضي».

وذكرت قناة «أورينت» على موقعها الإلكتروني أمس أن فصائل المعارضة استهدفت حاجز دير محردة بقذائف الفوزديكا، ما أسفر عن مقتل قائد فوج مدفعية النظام في المدينة العقيد مهدي مبارك، إضافة إلى قتل عدد من عناصر النظام.

وأضافت أن الفصائل تمكنت من تدمير دبابة لقوات النظام على حاجز تل ملح في ريف حماة الشمالي الغربي بصاروخ موجه، ما أدى إلى تدمير الدبابة بالكامل ومقتل طاقمها.

وحسب القناة، أعلن «جيش العزة» (فصيل تابع للمعارضة) صباح أمس عن بدء المرحلة الرابعة من المعركة «في سبيل الله نمضي» في ريف حماة للسيطرة على مواقع جديدة للنظام في المنطقة.

الى ذلك قتل 19 مدنيا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال الأربعاء جراء غارات استهدفت قرية تحت سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» في شمال سوريا، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن «قتل 19 مدنيا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال جراء غارات على قرية ثلثانة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة في ريف حلب الشرقي».

كما أدت الغارات إلى إصابة أكثر من أربعين مدنيا بجروح، وفق المرصد.

وبحسب عبد الرحمن، لم يعرف إن كانت الطائرات التي نفذت الغارات تابعة للتحالف الدولي بقيادة أمريكية أم للقوات التركية التي تدعم هجوما تشنه فصائل سورية معارضة في ريف حلب الشمالي ضد الجهاديين منذ 24 اب/اغسطس.

وتقيم غالبية كردية في القرية التي تقع في ريف حلب الشمالي الشرقي، على بعد 16 كيلومترا عن مدينة الباب، آخر معقل متبق لتنظيم «الدولة الإسلامية» في محافظة حلب، بعد خسارته مدينة جرابلس الحدودية مع تركيا إثر بدء الفصائل المدعومة من أنقرة هجومها في المنطقة.

وتمكنت هذه الفصائل الأحد من التقدم على حساب الجهاديين وباتت قريبة من بلدة دابق، التي تقع على بعد 12 كيلومترا شمال غرب ثلثانة.

وتحظى دابق بأهمية رمزية لدى تنظيم الدولة الإسلامية لاعتقاده أنها ستشهد أكبر معاركه. كما أن ابو مصعب الزرقاوي الذي قتل في غارة أمريكية في العراق في عام 2006 ويُنظر إليه على أنه أحد أبرز مؤسسي «الخلافة» قال في أحد خطاباته «ها هي الشرارة قد انقدحت في العراق، وسيتعاظم إوارها، حتى تحرق جيوش الصليب في دابق». و»دابق» هو اسم أهم مجلة ترويجية للتنظيم.