﻿بحرية الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على سفينة كسر الحصار «زيتونة» وتقطرها إلى أسدود

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور: نفذت سلطات الاحتلال تهديدها باعتراض سفينة «زيتونة» النسائية الدولية وعلى متنها عدد من الشخصيات النسائية من أوروبا وأمريكا والعالم العربي، التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة، تعبيرا عن التضامن مع أهلها وكسر الحصار عنهم المتواصل منذ 10 سنوات. وحسب القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي فإن سفن سلاح البحرية الإسرائيلية طوقت السفينة وسيطرت عليها قبالة شواطئ غزة، واقتادتها إلى ميناء أسدود.

وكان الاتصال بالسفينة والمشاركين فيها قد انقطع قبل بدء الهجوم، فيما كانت الأمور تسير قبلها بشكل جيد ووفقا لما هو مخطط حتى باتت السفينة على بعد 50 ميلا بحريا، وكان متوقعا وصولها إلى غزة فجر اليوم.

ووفق القناة العاشرة، فقد قامـــــت مجندات من وحدة «سنفير» البحرية باقتحام السفينة والسيطرة عليها.

وكان زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة قال إن الحملة الأمريكية للتضامن مع غزة أبلغت السفارة الأمريكية في تل أبيب بضرورة الضغط لوقف أيّ اعتداء على السفينة، إلّا أن السفارة أبلغتهم أن لديها معلومات بأن قوات الاحتلال ستعترض السفينة، وإذا لم تقبل المشاركات بالتوجه لميناء أسدود فإنها ستجبرهم على ذلك. ورفض الجيش الإسرائيلي، مساء أمس التعليق على الأنباء التي تحدثت عن بدء عملية سيطرة سلاح البحرية الإسرائيلي على «زيتونة». وقال الناطق باسمه أفيخاي أدرعي، لوكالة الأناضول: «لا تعليق على سؤال سيطرة الجيش على سفينة زيتونة».

يذكر أن «زيتونة» أبحرت يوم الثلاثاء الماضي، من ميناء «مسينا» في جزيرة صقلية الإيطالية قادمة من ميناء برشلونة الإسباني، باتجاه شواطئ غزة، وقالت سندس فروانة، المتحدثة الإعلامية باسم التحالف الدولي لأسطول الحرية الرابـــــع، في تصريح له إن تشويشا إسرائيليا (لم تحدد طبيعته) وهي على مسافة 50 ميلا أدى إلى انقطاع الاتصال مع السفينة بعد ظهر أمس.