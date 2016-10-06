﻿غضب إعلامي وسياسي من استمرار اعتقال الباحث الإسلامي إسلام بحيري

القاهرة ـ «القدس العربي»: اثار عدم قيام وزارة الداخلية بالإفراج عن الباحث الإسلامي إسلام بحيري رغم انقضاء مدة عقوبته بالحبس بتهمة ازدراء الأديان، الكثير من الغضب على الساحة السياسية والإعلامية، رافضين استمرار الحبس بدون ذكر اي اسباب واضحة او مبررات لاستمرار الحبس.

ووجه الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال برنامج «مع إبراهيم عيسى»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، رسالة إلى اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، مستغربًا من عدم الإفراج عن الباحث الإسلامي إسلام بحيري، برغم انتهاء مدة عقوبته، دون توضيح سبب أو مبرر عدم الإفراج عنه حتى الآن.

وأضاف موجهًا حديثه إلى وزير الداخلية: «هل هذه العقوبة تطبق عامًا كاملا لطبيعة العقوبة والتهمة أم لشيء غامض لا نعلمه؟ ويدًا ما لا نشعر بها وراء استمرار الحبس؟»، موضحًا أن قرار استمرار الحبس هدفه توصيل رسالة لبحيري ولغيره.

وأوضح: «يعني إيه استمرار الحبس دون إبداء أسباب، فإذا كان هناك أمر قانوني فليعلن، أنتم مش حابسين (نشال)، أنتم تحبسون قيمة فكرية حقيقية في هذا الوطن».

وطالب الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على فضائية «ONE»، بالإفراج عن الباحث إسلام البحيري بعد أن تم سجنه ثلاثة أرباع المدة.

وقال «إسلام بحيري لم يذنب عندما فكر.. مبقاش فيه حد بيسجن دلوقتي علشان بيفكر»، مضيفًا «طلعوه كفاية.. الواد اتبهدل كتير علشان فكر فيه ناس عملت بلاوي أكتر من كدا».

وتابع: «إسلام البحيري اتأدب بما فيه الكفاية ومش هيتكلم تاني.. فيه ناس هتيجي بعدينا يقولوا سجنوا ناس كانت بتفكر»، متابعًا: «خرجوه وخلوه يهاجر يفكر في حتة تانية».

وعلق الإعلامي يوسف الحسيني، خلال برنامجه «السادة المحترمون» المذاع على فضائية «أون تي في لايف»، على عدم الإفراج عن الباحث الإسلامي إسلام البحيري، قائلاً: «الأزهر مسؤول مسؤولية مباشرة على حبس الباحث الإسلامي إسلام البحيري بعد اتهامه بتلك القضية». وأضاف أن ما حدث مع الباحث إسلام البحيري يمنع المجتمع من الاجتهاد، لأن الاجتهاد ظلم والتفكير جريمة في هذا الوطن.

وقال الكاتب الصحافي يوسف القعيد، عضو مجلس النواب، خلال برنامج «صح النوم»، المذاع على قناة «ITC»، مع الإعلامي محمد الغيطي، إن الباحث إسلام بحيري ما زال محتجزًا بتهمة ازدراء الأديان، بالرغم من انتهاء مدة حبسه.

وأضاف أن «والدة إسلام اتصلت به صباحًا وأبلغته أنه لا بد أن تجتمع لجنة في مصلحة السجون بوزارة الداخلية للإفراج الشرطي عنه وهذا في حد ذاته مأساة».

وكان جميل سعيد محامي الباحث إسلام البحيري قد أعلن الثلاثاء الماضي، أنه سوف يتم إنهاء إجراءات الإفراج عن موكله من سجن مزرعة طرة، نظراً لانقضاء مدة حبسه في القضية التي اتهم فيها بازدراء الأديان، والتي صدر فيها حكم بحبسه لمدة عام.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة النقض قد أيدت في تموز/ يوليو الماضي عقوبة حبس الإعلامي والباحث إسلام بحيري بالحبس لمدة سنة لإدانته بارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامى؛ وذلك بعد أن قضت محكمة مستأنف مصر القديمة، أواخر شهر ديسمبر الماضي، بقبول الاستئناف المقدم من المذكور على حكم حبسه 5 سنوات لاتهامه بازدراء الدين الإسلامي، وقامت بتخفيف الحكم الصادر ضده للحبس سنة واحدة.

وتعود وقائع القضية إلى شهر نيسان/ أبريل من العام الماضي، عندما تقدم الأزهر الشريف ببلاغ إلى النائب العام، لوقف البرنامج التليفزيوني الذي كان يقدمه إسلام بحيري على إحدى القنوات الفضائية، لإساءته للإسلام، من خلال بث أفكار شاذة تمس ثوابت الدين وتنال من تراث الأئمة المجتهدين المتفق عليهم، وتسيء لعلماء الإسلام، وتعكر السلم الوطني، وتثير الفتن.