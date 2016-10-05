﻿طائرات الاحتلال تقصف مواقع للمقاومة شمال غزة بزعم إطلاق صاروخ

غزة – «القدس العربي»: قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مواقع للمقاومة الفلسطينية إضافة إلى أراض زراعية على طول حدود قطاع غزة، بزعم أن صاروخا اطلق من غزة نحو إحدى بلداتها. واستهدف القصف موقعين للمقاومة الفلسطينية في حي التفاح شرق مدينة غزة، إضافة إلى موقع «القادسية» غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأغارت الطائرات على موقع للشرطة البحرية يقع شمال غرب مدينة غزة وتحديدا عند منطقة الواحة، وأرض زراعية شمال القطاع.

وأكدت وزارة الصحة أن الهجمات أحدثت أضرارا مادية في الأماكن المستهدفة، ولكنها لم تؤد إلى إصابات بشرية، بعد ان اتخذ نشطاء المقاومة استعداداتهم قبل القصف، وأخلوا مقرات التدريب العسكرية.

وكانت قوات الاحتلال قد قصفت بالمدفعية في وقت سابق موقعا فلسطينيا شمال قطاع غزة، وشنت سلسلة هجمات أخرى استهدفت صيادين ومزارعين، بعدما أعادت سلطات الاحتلال فتح معابر قطاع غزة المغلقة منذ ثلاثة أيام، وسمحت بمرور شاحنات تقل بضائع ووقودا من المرور إلى القطاع المحاصر، الذي واجه أزمة حادة في المحروقات طوال الأيام الماضية.

وقالت مصادر فلسطينية إن المدفعية الإسرائيلية المرابطة على حدود غزة، استهدفت موقعا للمقاومة الفلسطينية في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة. واستهدفت المدفعية بإحدى القذائف «نقطة مراقبة» تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مما تسبب بوقوع أضرار مادية.

وذكر متحدث عسكري إسرائيلي أن القصف جاء ردا على إطلاق نشطاء من قطاع غزة، قذيفة صاروخية سقطت في محيط بلدة سديروت في النقب الغربي. وقال إن القذيفة التي سقطت في أحد شوارع البلدة الإسرائيلية، دون وقوع إصابات أو أضرار.

ودوت في المكان قبل سقوط القذيفة بدقائق معدودة صافرات الإنذار، لإبلاغ السكان بخطر قادم.

والمعتاد أن ترد قوات الاحتلال بشن سلسلة غارات وهجمات بالمدفعية في حال استهدافها بصواريخ قادمة من قطاع غزة.

وجاء ذلك بعد أن شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس، عدة هجمات استهدفت مزارعين يعملون على مقربة من الحدود، وصيادين في عرض البحر.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة من محيط موقع «ناحل عوز» العسكري شرق مدينة غزة، صوب أراضي المواطنين الزراعية شرق حي الزيتون، مستهدفة المزارعين ورعاة الأغنام في تلك المنطقة، بالتزامن مع إطلاق المدفعية الإسرائيلية قذيفة على تلك المنطقة، وهو ما أجبر المزارعين ورعاة الأغنام على مغادرة المكان خشية على حياتهم.

وفي هجوم آخر استهدفت زوارق بحرية الاحتلال مراكب الصيادين قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، بوابل من نيران الرشاشات الثقيلة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين، الذين اضطروا أيضا لترك العمل والعودة للشاطئ خشية من تعرضهم للإصابة أو الاعتقال.

وكثيرا ما تقوم قوات الاحتلال بمهاجمة الصيادين ومزارعي الحدود، وتسجل بذلك خروقات جديدة للتهدئة المبرمة منذ صيف عام 2014 برعاية مصرية، وتنص على وقف الهجمات المتبادلة.

وكانت سلطات الاحتلال رفعت صباح أمس الإغلاق الذي فرضته على المناطق الفلسطينية، قبل أيام، بسبب عطلة أحد الأعياد اليهودية.

وقال رئيس جمعية أصحاب شركات البترول في قطاع غزة محمود الشوا، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت بموجب الفتح في اليوم الأول لمعبر غزة التجاري، بإدخال كميات من الوقود والغاز إلى القطاع.

وأوضح أنه منذ بدء موسم الأعياد اليهودية التي ستسمر عدة أيام من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري وما يصاحبها من إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، يعاني قطاع غزة من أزمة وقود طاحنة وكبيرة للغاية.

وأكد أن مخزون الوقود من قبل بدء موسم الأعياد اليهودية كان صفراً، وأن ما يتم إدخاله من وقود وغاز يذهب مباشرة للمواطنين والاستهلاك المحلي دون تخزين أي كميات من الوقود.

وخلال الأيام الماضية عانى سكان قطاع غزة كثيرا بسبب شح الوقود وإغلاق العديد من المحطات أبوابها بعد نفاد الكميات المتوفرة لديها. وبالأصل يخضع قطاع غزة لحصار إسرائيلي محكم منذ عشر سنوات، تحول بموجبه إسرائيل دون دخول العديد من الأصناف والسلع للسكان المحاصرين، وأهمها المواد الخام، كما تسمح بدخول كميات قليلة من باقي السلع المسموح باستيرادها.

وبسبب الأزمة الحالية تأثرت محطة توليد الكهرباء الوحيدة، ولم تعد تعمل بطاقتها السابقة، وأوقفت أحد مولداتها عن العمل بسبب نقص الوقود، مما أدى إلى إرباك في جدول التوزيع، من خلال وصول التيار الكهربائي للسكان لمدة ست ساعات يوميا فقط، بدلا من ثماني ساعات وصل مقابل مثلها قطع.

وأعلنت سلطة الطاقة في غزة فور دخول كميات من الوقود عن إعادة تشغيل المولد الثاني في محطة الكهرباء. كذلك سمحت السلطات الإسرائيلية إلى جانب دخول البضائع من معبر كرم أبو سالم التجاري، بخروج عدد من السكان من معبر بيت حانون «إيرز» المخصص للأفراد. وكانت هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية، أعلنت أن الإغلاق الشامل الذي انتهى صباح أمس سيستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، وسيكون من ضمن إغلاقات تفرضها إسرائيل على القطاع، سيصل مجموعها إلى 15 يوما خلال شهرتشرين الأول/ أكتوبر الحالي، بسبب احتفالات إسرائيل بـ«الأعياد اليهودية».