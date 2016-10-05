﻿العبادي يدعو أهالي الموصل للتعاون مع الجيش العراقي لدى إطلاقه إذاعة خاصة بالمدينة

الموصل ـ «القدس العربي»: دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أهالي مدينة الموصل إلى التعاون مع الجيش العراقي، مؤكداً قرب الخلاص من ظلم وبطش تنظيم «الدولة»، بالتزامن مع تحذيره تركيا من مواجهة اقليمية إذا أصرت على عدم سحب قواتها من الموصل.

وقال في كلمة وجهها إلى أهالي الموصل بمناسبة افتتاح إذاعة جمهورية العراق الموجهة للموصل، حسب بيان لمكتبه الإعلامي، امس الأول الثلاثاء «لقد حررنا كل مدن العراق من عصابة تنظيم الدولة ومحافظتي صلاح الدين والانبار، وإن الانتصار الكبير سيكتمل قريباً وسنحتفل بينكم هنا في الموصل، وسنرفع راية العراق وسط مدينة الموصل كما رفعناها في القيارة والشرقاط وقبلها فوق بيجي وتكريت والرمادي والفلوجة والكثير من المدن والقرى التي عادت إلى حضن العراق وشعبه».

ونقل البيان عن العبادي قوله «استعدوا واستبشروا يا أهلنا الكرام في الموصل فقد اقترب الوعد وجاء الحق وزهق الباطل، وقد قررنا وعزمنا على تطهير كل أرض العراق من داعش وتحقق هذا القرار والانتصار، وانتم اليوم أقرب من أي وقت مضى للخلاص من ظلم وجور وبطش داعش»، مشددا «نوصيكم ان تتعاونوا مع قواتكم وابناء جيشكم العراقي البطل بكل صنوفه وتشكيلاته كما تعاون اخوتكم معهم في المدن المحررة». وكان اعلن التلفزيون الرسمي العراقي، يوم الثلاثاء الماضي، عن انطلاق بث إذاعة جمهورية العراق إلى مدينة الموصل.

من جانب آخر، حذر رئيس الوزراء حيدر العبادي من «ان تتحول المغامرة التركية بالإبقاء على قواتها في العراق، إلى مواجهة إقليمية، عاداً وجود القوات التركية في الموصل اعتداءً على سيادة العراق، ومؤكداً ان الحكومة العراقية وضعت خططاً لضمان عدم استغلال القوات التركية للفراغ بعد طرد التنظيم.

وشدد في مؤتمر صحافي في بغداد ان «دخول قوات أجنبية إلى العراق غير مسموح به إطلاقاً ونرفض أي وجود لقوات أجنبية على الأراضي العراقية»، مبيناً ان «التحالف الدولي يؤيد العراق ويرفض وجود القوات التركية على أراضيه ويعتبر وجود القوات التركية في شمال العراق تصرف خاص بتركيا ولا علاقة لحلف الناتو به». وعن المخاوف من انهيار سد الموصل أكد العبادي أن «سد الموصل مؤمن بشكل تام من أي خطر محتمل».

وفي اطار العمليات العسكرية في الموصل، تتعرض المدينة منذ يومين، إلى اعنف موجة قصف من قبل طيران التحالف الدولي والمدفعية الثقيلة.

وقال المصادر العسكرية ان طائرات التحالف الدولي شنت غارات مكثفة على مواقع التنظيم داخل مدينة الموصل في مناطق الطيران والجوسق بالإضافة إلى مناطق 17 تموز و اليرموك، وعلى مناطق الجانب الايسر ادت إلى مقتل واصابة العشرات من عناصر التنظيم.

وافادت المصادر ان المدفعية الثقيلة التي نصبتها قوات التحالف الدولي بالقرب من مدينة الموصل، شاركت في قصف مناطق الشلالات وحي الفلاح وحي العربي ما ادى إلى مقتل العشرات من عناصر التنظيم.

وانسانياً، أعلن وزير الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية جاسم محمد، امس الأول الثلاثاء، عن اعداد خطة لإيواء 750 الف شخص من مدينة الموصل عند تحريرها.

وذكر خلال مؤتمر صحافي في بغداد بحضور السفير الأمريكي لدى العراق دوغلاس سليمان، ان العدد المتوقع للنازحين 500 الف منهم سوف يتم استقبالهم في المخيمات التي ستعدها الوزارة لإيوائهم، إضافة إلى 250 الفاً آخرين سيلجأون إلى القرى المجاورة لمدينة الموصل.

وأضاف ان الوزارة لديها تنسيق عال مع حكومة اقليم كوردستان، فضلاً عن تنسيقها مع قيادة العمليات المشتركة ومحافظات صلاح الدين ونينوى وكركوك حول التعامل مع هذه الحالة الإنسانية.

وكان تنظيم «الدولة» سيطر على مدينة الموصل منذ حزيران/يونيو 2014، وجعلها مقر وجود دولته في العراق، فيما تستعد القوات الأمنية العراقية لخوض معركة تحرير المدينة من سيطرة التنظيم.