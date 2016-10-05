﻿لجنة الانتخابات تعلن إلغاء كل التحضيرات

غزة – «القدس العربي»: أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إلغاء كل التحضيرات السابقة التي نفذتها بغية عقد الانتخابات المحلية، وذلك بعدما قرر مجلس الوزراء تأجيل الانتخابات المحلية لأربعة أشهر في جميع المناطق الفلسطينية. كما أعلنت في بيان لها «إلغاء العملية الانتخابية بشكل كامل، واعتبار التحضيرات المتعلقة بها لاغية». وقالت إنه بناء على قرارها هذا ستقوم بإعادة رسوم الترشح وقيمتها ألف دينار أردني للقوائم.

وطالبت من أجل ذلك القوائم الحزبية تزويدها بكتاب من الشخص المودع لرسوم الترشح، يفوِض بموجبه المفوَض المالي للحزب باستلام المبالغ المدفوعة لتقوم اللجنة بسدادها للحزب بشكل مركزي. ودعت في الوقت ذاته «القوائم الائتلافية أو المستقلة» لمراجعة الشخص الذي أودع المبلغ المالي لمكاتبها المنتشرة في كافة المناطق الفلسطينية، اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل. وقالت إنها في أعقاب ذلك ستقوم بإصدار شيكات أو حوالات بنكية للمستفيدين بقيمة المبلغ المدفوع.

من جهة أخرى، أوضحت اللجنة أنه وبخصوص الاستفسارات التي ترد حول سريان مفعول الاستقالات التي قُدمت بغرض الترشح، أن جهة الاختصاص للإجابة على هذه الاستفسارات هي المؤسسات التي يتبع لها المستقيل، وهي وزارة الحكم المحلي للمستقيلين من الهيئات المحلية، أو المؤسسة الأمنية الذي يتبع له المستقيل، حيث يعتبر هذا الأمر خارج اختصاص اللجنة. وكانت محكمة العدل العليا قد أصدرت مساء يوم ااثنين الماضي حكما قضائيا، أوقفت بموجبه إجراء الانتخابات في قطاع غزة، وسمحت بإجرائها في الضفة الغربية، بعدما قدمت لها دعوة قضائية تطالب بإلغائها في كل المناطق الفلسطينية. وفي أعقاب اعتراض حركة حماس على القرار القضائي واعتباره «مسيسا» لصالح حركة فتح، قررت الحكومة تأجيل عقد الانتخابات لمدة أربعة أشهر. وكانت حماس قد دعت في مؤتمر صحافي أمس لجنة الانتخابات إلى استكمال إجراءات الانتخابات المحلية من حيث انتهت، غير أن قرار لجنة الانتخابات خالف طلب حماس، وألغى كل الإجراءات السابقة، التي وصلت لحد الترشح وتقديم القوائم، حيث كانت تستعد اللجنة للشروع في المرحلة الثالثة قبل الأخيرة وهي مرحلة انطلاق الحملات الانتخابية.