﻿وزير العدل المغربي ينفي أنه استخدم سيارة رسمية في رحلته الخاصة شمال البلاد

الرباط – «القدس العربي»: قال وزير مغربي أنه قام مؤخرا بأداء غرامة مالية ترتّبت عن تجاوزه السرعة القانونية أثناء قيادته سيارته الخاصة، وهو في عطلة الصيف في شمال المغرب، نافيا أن يكون قد استعمل سيارة رسمية خلال قضائه عطلته.

وكشف وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، وفي سياق تكذيبه الأخبار التي قالت إنه استعمل سيارة الخدمة في رحلته الخاصة التي قام بها شهر اب/ اغسطس الماضي أثناء عطلة الوزراء إلى منطقة واد لاو شمال البلاد، قام بنشر صورة لكل من إشعار توصل به عبر البريد، يفيد بتجاوزه السرعة القانونية في الطريق الرابطة بين مدينتي المضيق والفنيدق، حيث سجّل الرادار الثابت أن سيارة الرميد الشخصية كانت تسير بسرعة 69 كيلومترا في الساعة، بينما السرعة القانونية محددة بستين كيلومترا في الساعة.

وقال إنه تسلم إشعار المخالفة في عنوان بيته في مدينة الدار البيضاء، ويتضمن ترقيم السيارة المعنية بالمخالفة واسم صاحبها، الذي هو وزير العدل، ويفيد بأن المخالفة وقعت يوم 20 اب/ اغسطس الماضي.

فيما قام الوزير بأداء مبلغ الغرامة حسب نسخة من توصيل لوكالة الخزينة العامة في الدار البيضاء عين الشق، يوم 8 ايلول/ سبتمبر الماضي. واستفاد الرميد من التخفيض الذي حملته المقتضيات الجديدة لمدونة السير بالنسبة للذين يؤدون غراماتهم في آجال قصيرة لا تتعدى 15 يوما، حيث دفع 200 درهم بدل 300 درهم التي تستوجبها المخالفة.