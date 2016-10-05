﻿اتحادات موظفي «الأونروا» تغلق مقار غزة والقدس وتطبق سياسة «العصيان الإداري» والمنظمة الدولية تحذر بتطبيق مبدأ «لا عمل لا أجر»

غزة – «القدس العربي» : نفذ اتحاد الموظفين العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ثاني فعالياته الاحتجاجية، وأغلق المقار الرئيسة لهذه المنظمة في مدينتي غزة والقدس، احتجاجا على سياسة تقليص الخدمات المتبعة منذ فترة التي تستهدف الموظفين العاملين في هذه المنظمة الدولية، واللاجئين في جميع مناطق العمليات الخمس، وهي إضافة الى غزة والضفة، الأردن وسوريا ولبنان، في الوقت الذي حذرت فيه المنظمة الدولية من الوصول إلى مرحلة «الإضراب المفتوح» .وحذرت برد قاس يشمل خصم رواتب المضربين.

ووقف موظفو «الأونروا» أمام بوابة المقر الرئيسي غرب مدينة غزة، وحالوا دون أي حركة مرور من وإلى المبنى الذي يضم إدارات تشرف على عمليات المنظمة الدولية في القطاع. ورفع هؤلاء لافتات كتب عليها «خطوط اللاجئين خط أحمر لن نسمح بتجاوزه»، و»تقليص الخدمات مؤامرة مباشرة على اللاجئين»، ووضعت لافتة كبيرة على بوابة «الأونروا» كتب عليها كلمة «إضراب».

وجاءت خطوة إضراب يوم أمس بالتوافق والتنسيق بين اتحادات الموظفين في «الأونروا» في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبدعم من الفصائل واللجان الشعبية للاجئين. ودعا اتحاد الموظفين في غزة رئاسة «الأونروا» لتحمل مسؤولياتها، وتنفيذ واجبها في الحصول على التمويل اللازم لأداء واجباتها تجاه اللاجئين.

وطالب سهيل الهندي رئيس الاتحاد خلال مؤتمر صحافي عقد أمام بوابة «الأونروا» الرئيسي في مدينة غزة، المنظمة الدولية بوقف التقليصات، وتقديم أفضل الخدمات لقطاعات اللاجئين. وحمل رئاسة «الأونروا» مسؤولية تردي أوضاع اللاجئين والعاملين في مؤسساتها، وطالب بفتح فرص العمل للخريجين وإعطاء الموظفين حقوقهم كاملة.وحذر من أي خطوات أحادية الجانب قد تتخذها رئاسة «الأونروا» تجاه الموظفين، مؤكدة أن خطوات الاتحاد ستكون «غير مسبوقة مهما كانت النتائج والتكاليف». وأعلن عن مقاطعة نشاطات تقوم بها «الأونروا»، وقال إن اللجنة المشتركة ستجتمع اليوم الخميس وتتخذ قراراً بشأن إعلان «نزاع عمل» مع المنظمة الدولية، إضافة إلى خطوات تصعيدية للتصدي لقرارات «الأونروا».

وكانت اتحادات موظفي «الأونروا» قد توعدت باللجوء إلى خيار «العصيان الإداري»، احتجاجاً على استمرار سياسة التقليصات.

في المقابل أكدت «الأونروا» أن خدماتها العامة ومدارسها وعياداتها وغيرها من الخدمات الحيوية مستمرة في العمل بالرغم من الإضراب الذي أعلنه اتحاد العاملين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال الناطق الرسمي باسم «الأونروا» سامي مشعشع، في بيان صحافي «سابقا تم التوصل إلى اتفاق مفاده تشكيل لجنة مشتركة ما بين اتحاد العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة ومدير المؤتمر العام لاتحادات العاملين في المناطق الخمس وإدارة الأونروا للوصول إلى حلول مرضية حول مسح الرواتب للعاملين ونتائجه». لكنه أضاف أن هذه اللقاءات «لم تؤد إلى اتفاق»، لافتا إلى أن «الأونروا» التي تحترم حق اتحاد العاملين باتخاذ إجراءات نقابية وتعطيل العمل، تطالب بضرورة استمرار الحوار كما هو الحال في إقليم عملياتها في الأردن وسوريا ولبنان «بعيدا عن الإضرابات».

وحذر المتحدث باسم «الأونروا» من تحول هذه الفعاليات لـ «إضراب مفتوح»، وأكد أنه وقتها سيؤثر «تأثيرا سلبيا كبيرا» على اللاجئين أنفسهم وتشكل عقابا جماعيا ضدهم.

وأكد أن إضراب أمس لا يمنع «الأونروا» من تقديم خدماتها والسماح لمن يريد من العاملين الوصول إلى أماكن عملهم. وحذر من خطوات قادمة قد تتخذها «الأونروا» ضد المضربين، وقال إن المنظمة الدولية من حقها تطبيق مبدأ «لا عمل لا أجر» الذي تم تطبيقه في الإضرابات الماضية التي نفذتها الاتحادات.

واعرب مشعشع عن أسف «الأونروا» حول ما يتم نشره من قبل بعض ممثلي الاتحاد من «معلومات مغلوطة» عن أن إدارة الوكالة تخطط لتقليص خدماتها في المناطق.

وقال إن ما يذكر هو «ادعاء غير صحيح ومغرض»، داعيا اتحاد العاملين في الضفة وغزة إلى «الحوار كما هو الحال مع الأقاليم الأخرى». وطالب كذلك بتحكيم «لغة التفاهم» في الوقت الذي تمر فيه قضية اللاجئين والوكالة في مرحلة صعبة للغاية.

وكان ممثلو القوى الوطنية والإسلامية، بالإضافة إلى اللجان الشعبية للاجئين ومجلس أولياء الأمور واتحاد الموظفين العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، قد حذروا في وقت سابق خلال اجتماع مشترك هذه المنظمة الدولية من الاستمرار في «سياسة قضم حقوق اللاجئين».

وأكد المجتمعون على أن التقليصات المستمرة في الخدمات في مجالي التعليم والصحة «تسير بشكل متدرج، وفق خطة مدروسة من قيادة الأونروا والمفوض العام ونائبه وبعض كبار الموظفين لديها بهدف تقليص الخدمات وصولاً إلى إنهائها للقضاء على مستقبل اللاجئين العاملين في الوكالة الدولية منذ عقود من الزمن».

وشددوا على رفضهم لإجراءات التجميد في عملية التوظيف وعدم اعتراف «الأونروا» بنتائج المسح للموظفين والمماطلة في تثبيت المعلمين الجدد، وتقليص الحصص للاستغناء عن مزيد من المعلمين.

وعبرت كافة الجهات المجتمعة عن استهجانها من هذه الإجراءات، خاصة بعد تأكيدهم أنها تسير بـ «وتيرة سياسية» من قبل نائبة المفوض العام ساندرا ميتشل ومستشار المفوض العام حكم شهوان.

ووجه المجتمعون رسالة تحذير لإدارة «الأونروا» بسبب استمرارها في «سياسة قضم حقوق اللاجئين واستهداف قضيتهم بين الفينة والأخرى على اعتبار أن الأونروا هي الشاهد الوحيد على نكبة الشعب الفلسطيني».

ومن بين خطوات «الأونروا» التي نفذت في الفترة الأخيرة، عدم توظيف موظفين جدد، والاستعانة أحيانا بموظفين يعملون بنظام المياومة أو البطالة، إضافة إلى عدم استبدال الموظفين الذين يحالون للتقاعد بآخرين جدد، وعدم سد العجز الوظيفي الناجم عن إجازات الموظفين الطويلة بآخرين.

كما يشتكي اللاجئون الفلسطينيون في مناطق العمليات الخمس وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، من سوء الخدمات التي تقدم لهم على كافة الأصعدة التعليمية والصحية والاجتماعية.