﻿الحكومة السورية لازالت تدرس منح تعويضات لمهمات عناصر الجيش… والشعب يطالب بفرض ضرائب وأتاوات على تجار الدم

غازي عنتاب ـ «القدس العربي»: لاقت المؤسسة العسكري السورية دعماً روسياً اقتصادياً وعسكرياً كبيراً خاصة وأنها زودت الجيش السوري مؤخراً بمنظومة «اس 300» وهي منظومة دفاع صاروخي متطورة. وبالرغم من تدفق مليارات الدولارات إلى حكومة دمشق لدعم صمودها الاقتصادي ومن ثم العسكري والسيادي، من قبل الدول المساندة لنظام الأسد وبالتحديد من إيران ورسيا لكن الجنود السوريين لا يزالون يعيشون حياة تهميش وإقصاء.

فقد أعلنت حكومة رئيس الوزراء عماد خميس أنها «تدرس منح تعويضات لمهمات عناصر الجيش العربي السوري» الأمر الذي لاقى حملة غضب واستهجان من قبل المواطنيين السوريين، حيث انهال سيل من التعليقات المتهجمة على الحكومة ورئيسها بعد إعلان هذا البند في الموازنة العامة للدولة للعام المقبل.

اللافت في الأمر أن المواطنين طالبوا الحكومة بفرض ضرائب على القادة وتجار الحرب في حال عجزت عن تقديم التعويضات من خزينة الدولة «ليش الدراسه إذا صار زيادة 10 أو 20 ألف لنفرض بدا تكسر اقتصاد البلد ما هيي على الحالتين راجعه للبلد أكيد مرح نخزنا لأنه علينا ديون أكتر من رواتبنا»، بحسب ما علق المواطن السوري نجم عيسى.

بينما طالب المجند في جيش الأسد شادي إبراهيم الحكومة بفرض أتاوات وضرائب على التجار والأغنياء لرفع رواتب وتعويضات الجنود.

وكان حجم الدعم الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة للعام الجديد قد وصل إلى «423»مليار ليرة سورية، بينما وصل إجمالي الموازنة إلى 2660 مليار ليرة سورية توزعت على1982 مليار ليرة للإنفاق الجاري و678 مليارا للاستثماري.

ويتهم بعض السوريين كبار الضباط والقادة العسكرين بسرقة طعام ومستحقات «العسكر» واصفين خريجي الكليات الحربية من ضباط وقادة بالـ «الذئاب» حيث علق أحد الحسابات في صفحة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون على منشور الدراسة «يقومون بسرقة رواتب وطعام العسكر والبعض لم يخجل حتى الآن ولا يزال يرتشي ويفيش العسكريين المقتدرين ليبقى الفقراء يقومون بكل شيء، وكأن الكليات العسكرية السورية تخرج الذئاب».

ويُتهم قادة الجيش السوري بالاستهتار بعمل وإنجاز المجند السوري مقارنة بالمجندين من جنسيات أخرى، حيث يأتي المجند الروسي بالمرتبة الأولى يليه الإيراني فاللبناني ومن ثم العراقي، وبعدها يحل المجند السوري بالمرتبة الخامسة من حيث المرتب والتعويضات.

ونشر أحد الجنود العاملين في الجيش العربي السوري التابع لبشار الأسد ويدعى «أبو محمود حمو» تعليقاً قال فيه «أنا الي خمس سنين عسكري بعد خمس سنوات عطوني إجازه 48 ساعة شو رأيكن شباب مو كتير».

وكانت أخبار مسربة قد وصلت إلى الإعلام تفيد بأن المجند الواحد في حركة النجباء العراقية العاملة في سوريا يتقاضى مايعادل 1000$ شهريا،ً بينما لا يصل مرتب الجندي السوري إلى 100$ أي عُشر ما يتقاضاه العراقي، ووصف مجندو حركة النجباء العراقية عناصر الدفاع الوطني السوري «الشبيحة» بـالشحادين.