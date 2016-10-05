﻿«هآرتس»: مقاطعة فلسطينيي الداخل جنازة بيريز تمرّد على الرواية الصهيونية

الناصرة – «القدس العربي» : بعيدا عن القبيلة الإسرائيلية المتحدة حول الموقدة الصهيونية أكدت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في افتتاحيتها الرئيسية، أن قرار نواب القائمة المشتركة التغيب عن جنازة شمعون بيربز حددت معنى سياسيا مغزاه كبير، داعية إسرائيل لتغيير سياساتها وتوجهاتها حيال المواطنين العرب فيها. وقالت «هآرتس» إن قيادة فلسطينيي الداخل تمردت على رواية الغالبية الصهيونية التي تتجاهل تاريخ ومشاعر الأقلية، واظهرت استقلالية مزدوجة، أمام الرسمية الاسرائيلية التي مثلها بيريز وأمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي شارك في الجنازة.

واستذكرت قيام رئيس القائمة العربية المشتركة النائب أيمن عودة بعرض روايته المضادة: ذكرى النكبة، مجزرة كفر قاسم، وقتلى اكتوبر/ تشرين الأول عام 2000، الذين صادفت ذكرى استشهادهم، وهي مناسبة لم يشارك فيها أبدًا أي مسؤول سياسي من الغالبية اليهودية، ولا يتم تغطيتها في بث مباشر.

واعتبرت الصحيفة الإسرائيلية أن مقاطعة القيادة السياسية العربية في إسرائيل جنازة بيريز قد حققت هدفها بعرض الرواية المضادة من قبل الأقلية العربية في مركز الحلبة الإعلامية والعامة، مدعومة من قبل الكتلة «البرلمانية الثالثة» من حيث حجمها في الكنيست. وبخلاف أوساط إسرائيلية رسمية وغير رسمية واسعة تؤكد الصحيفة أن شجب احتجاج أيمن عودة ورفاقه في الكتلة، لن يخفي ولن يطمس المطلب الأساسي باعتراف الغالبية اليهودية بحزن ومعاناة فلسطينيي الداخل كشرط حتمي لبناء الهوية المشتركة والتعاون السياسي في المستقبل. ونبه أن حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو تعرض على المواطنين العرب زيادة في الميزانية ووعودا بدمجها في العمل ودفع الخدمات الرسمية، مقابل كم الأفواه ونسيان روايتهم التاريخية. وتابعت «لقد اعتاد رئيس الحكومة القول إن النكبة هي اكذوبة، وان 90 %من القصص حولها ليست صحيحة ومن نشرها تلحق ضررا باسرائيل. ليس من المفاجىء أن تصر حكومته على إخفاء ملفات الأرشيف التي ستكشف جزءا من أحداث 1948 من مصادر أولية».

وشددت «هآرتس» على أن كل زيادة في الميزانية وكل عمل لتعديل الفجوة بين اليهود والعرب هي موضع ترحيب وبالغة الأهمية، لكنها لن تشتري صمت الجمهور العربي ولن تؤدي لغناء «هتكفا» في شوارع الناصرة وسخنين وام الفحم. وقالت إن الاعتراف بوجود رواية إسرائيلية مقابلة، في مركزها ارتكاب الغالبية لأعمال غير أخلاقية بحق الأقلية، يمكنه فقط أن يشكل قاعدة للمواطنة المشتركة والدمج الحقيقي. وخلصت للتأكيد على أن التاريخ اليهودي يعلمنا أن الشعوب لا تتنازل بسهولة عن روايتها، حتى أمام الإغراءات والملاحقة. ونوهت أن هذا التحدي مطروح الآن على عتبة السياسيين اليهود الذين يحلمون باستبدال سلطة اليمين ووقف انحدار إسرائيل نحو المنزلق الديني – القومي، وأن هدفهم لن يتحقق من دون التعاون مع القائمة المشتركة وناخبيها. وبدلا من الوقوف الفوري لجانب نتنياهو واليمين المتطرف ومهاجمة النواب العرب عليهم العثور على طرق تقود الى قلوب المواطنين العرب.

لا يتعلمون الدرس

وحمل الأستاذ الجامعي المستشرق البروفيسور أيال زيسر، على القيادات السياسية العربية في إسرائيل وزعم أنهم لم يتغيروا رغم مرور الشرق الأوسط بتقلبات كثيرة. وأخذ عليهم مقاطعتهم جنازة بيريز فيما شاركت مصر والأردن والمغرب والسلطة الفلسطينية بها، زاعما أن قادة الجمهور العربي بمقاطعتهم لشمعون بيريز قدم خدمة سيئة لقضايا المواطنين الذين يفترض فيهم خدمته، وإن كان ذلك بمثابة هدف ذاتي في الصراع المدني الذي يخوضونه من أجل دمجه في المجتمع الإسرائيلي ومن اجل الحصول على كامل حقوقه المدنية من الدولة».

في المقابل تم دعم أولئك في المجتمع الإسرائيلي الذين يدعون أن صراع النواب العرب مع الحكومة ومؤسسات الدولة ليس صراعا مدنيا داخل الدولة من أجل الحقوق والدمج، وإنما صراع قومي يضعهم في مواجهتها بكل ما يعنيه ذلك. وفي محاولة لدق إسفين بين القيادة وبين الجمهور داخل أراضي 48 يضيف زيسر في مقال نشرته صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية الناطقة باسم نتنياهو أمس «لكنه يبدو أن قادة الجمهور العربي فوتوا القطار.

فالناخبون العرب يصوتون حقا لهم كل اربع سنوات في الانتخابات، ولكنهم يصوتون كل يوم من أجل المواطنة في إسرائيل والدليل الواضح على ذلك تمثل في وصول غالبية رؤساء السلطات المحلية العرب الى مركز بيرز للسلام لتقديم التعازي».

زار حوالى20 رئيس سلطة محلية عربية في إسرائيل، مركز بيريز للسلام في يافا وقدموا العزاء لعائلته. وكشفت «هآرتس» أن رؤساء السلطات المحلية العرب تعرضوا لضغوط من قبل جهات حكومية للمشاركة بتقديم العزاء. وقال أحد رؤساء السلطات المحلية الذي لم يشارك في الوفد انه تم التوجه اليه من قبل عدة جهات، من بينها رؤساء سلطات محلية ومسؤولون حكوميون، وحثوه على المشاركة. من جهته قال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية رئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، إن قرار المشاركة لم يتخذ في هيئات اللجنة، وإنما كان مبادرة شخصية من قبل بعض الرؤساء.

وكانت القائمة المشتركة قد قاطعت جنازة بيريز في نهاية الأسبوع الماضي. وقال غنايم لصحيفة «هآرتس»: «لا ننوي مقارعة أعضاء المشتركة. نحن نحترمهم ولا حاجة لنسب زيارة بعض الرؤساء للجميع».وحسب قوله فإن ما تم اقتباسه في وسائل الإعلام على أن «المشتركة» ستحاسب ليس من أعضاء اللجنة القطرية للرؤساء.