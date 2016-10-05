﻿الفعاليات تتواصل في غزة لاستقبال السفينة «زيتونة» رغم اعتراض البحرية الإسرائيلية لها وهي على بعد 50 ميلا بحريا

غزة – «القدس العربي»: في مؤشر الى تنفيذ البحرية الإسرائيلية تهديدها بالسيطرةعلى سفينة «زيتونة» النسائية المتجهة إلى غزة بغرض كسر الحصار، انقطعت الاتصالات بعد ظهر أمس بينها وبين قطاع غزة وهي على بعد 50 ميلا بحريا.

وكانت تقارير إسرائيلية قد ذكرت أن البحرية ألإسرائيلية تنوي اعتراض طريق السفينة وقطرها الى ميناء أسدود، على غرار ما فعلته في السفن السابقة التي قدمت من أوروبا صوب غزة بهدف كسر الحصار. وتنوي إسرائيل توقيع المتضامنات القادمات على متن السفينة على تعهد بعدم العودة من جديد، قبل ترحيلهن إلى بلادهن.

وفي السياق أعلنت قبطان السفينة «زيتونة» مادلين حبيب، التي تحمل الجنسية الاسترالية، صباح أمس، أنهم يبعدون 100 ميل بحري شمال غرب غزة، متوقعة وصولهم خلال أقل من 20 ساعة. وأكدت لوكالة «صفا» المحلية أن كل المشاركات على متن السفينة بخير. وأضافت «ربما نصل غزة في ساعات الفجر (الخميس) إذا لم تعترضنا البحرية الإسرائيلية».

وتوقعت القبطان تعرض سفينتهم للقرصنة الإسرائيلية، قائلة: «نتوقع هجوما إسرائيليا في أية لحظة»، مشيرة إلى أنه في العام الماضي تمت مهاجمة سفن كسر الحصار على مدى المئة ميل نفسها. ودعت الجميع للتضامن مع مهمتهم الإنسانية، لأجل كسر الحصار عن غزة.

ورغم ذلك تواصلت أمس الاستعدادت في مدينة غزة لاستقبال السفينة النسائية. ونظم شبان وقفة في ميناء الصيادين المخصص لاستقبال السفينة حال وصولها، وكذلك نظمت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار، فعالية بحرية من خلال تسيير عدة سفن أمام سواحل مدينة غزة، في خطوة هدفت لإظهار الاستقبال الشعبي لهذه السفينة، كما شملت فعاليات لتنظيم وقفة نسائية في مرفأ الصيادين وعروض كشفية.

وأعلن زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، أن اللجنة شكلت غرفة عمليات دولية للتواصل مع السفينة وإطلاع الجهات الأممية والحقوقية ووزارات الخارجية على تطورات رحلتها. وأكد أن حالة من الاستنفار تسود وزارات الخارجية في الدول التي ينتمي إليها المتضامنون القادمون عبر السفينة. وطالب أهالي قطاع غزة بالاستعداد لاستقبال السفينة خلال الساعات المقبلة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت استعداد قواتها البحرية لاعتراض السفينة «زيتونة» المتجهة صوب قطاع غزة. بلادهن.

وتهدف السفينة «زيتونة» التي سيرت من خلال تحالف مؤسسات متضامنة مع قطاع غزة في أوروبا، من أجل كسر الحصار، وتقل هذه المرة متضامنات فقط، بمن في ذلك ربان السفينة.

وكانت اللجنة الدولية لكسر حصار غزة قد دعت النشطاء والمتضامنين مع فلسطين ومع سفن كسر الحصار، لبذل كل ما في وسعهم والبدء بحملات إعلامية وسياسية وجماهيرية لـ «الضغط على الاحتلال وعلى الدول التي لها رعايا على متن السفينة زيتونة لضمان عدم المساس بها وبمن عليها من الناشطات والشخصيات النسوية العالمية». وحذر العديد من الجهات في غزة والخارج من تعرض إسرائيل لهذه القوارب النسائية على غرار المرات السابقة التي حالت دون وصول سفن المساعدات وكسر الحصار على قطاع غزة. الى ذلك حذر الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، إسرائيل من مغبة اعتراض سفينة «زيتونة» التي تقل ناشطات نسويات من عدة دول، وتبحر إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار، والمتوقع وصولها إلى غزة خلال ساعات، حال لم تعترضها البحرية الإسرائيلية. وقال في تصريح صحافي إن أي محاولة للاحتلال باعتراض السفينة»زيتونة» يعد «قرصنة بحرية لعصابة الاحتلال الصهيوني وتهديدا للأمن الإقليمي المائي، باعتبار أن السفينة تسير في ممر مائي إقليمي ودولي وصولا الى ميناء غزة». وأشار أيضا إلى أن السفينة «زيتونة» تقل على متنها برلمانيين عربا، مذكرا بأن «الاعتداء على السفينة يعد خرقا دوليا للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النائب». وأثنى بحر على مشاركة الناشطات الأوروبيات على تلك السفينة التي تعبر عن رفضها للحصار الظالم المفروض على قطاع غزة. واستنكر استمرار الصمت الدولي والمؤسسات الأممية للحصار المفروض على قطاع غزة، وما نتج عنه من أضرار صحية واقتصادية ومعاناة لسكان القطاع شملت جميع مناحي حياتهم اليومية، داعيا المجتمع الدولي للعمل السريع لرفع الحصار الظالم عن القطاع.