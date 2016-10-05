﻿وزير التموين المصري السابق يدلي بتصريحات مثيرة للجدل في أول ظهور إعلامي له

القاهرة ـ «القدس العربي»: في أول ظهور إعلامي له بعد استقالته من منصبه، أدلى خالد حنفي، وزير التموين المصري السابق، بالعديد من التصريحات المثيرة للجدل بشأن استقالته وما أثير حول إقامته في فندق شهير من أموال الوزارة وما أثير أيضاً حول قضايا فساد القمح وإهدار المال العام، وذلك أثناء لقائه في برنامج «كل يوم» المذاع عبر فضائية «ONE»، وفي مواجهة مع النائب البرلماني مصطفى بكري.

وقال: «الخروج من الوزارة منحني نوعاً من الراحة النفسية التي أثبتت لي أن القصة لا تنتهى إطلاقًا عند منصب معين، فقد توليت المسؤولية في مرحلة صعبة، وقمت بالدور المطلوب منه وحققت وأنجزت الكثير».

وتابع، قائلاً: «الأمر كان بين سلطتين التنفيذية والتشريعية، والرئيس هو رئيس لكل السلطات»، مؤكداً أن خروجه من الوزارة ليس عقاباً أو إطاحة أو مكروهاً أو أنه كان مغضوباً عليه وإن الطريقة التي خرج بها من الوزارة ترجع إلى أن مصر الآن أصبح لها منظومة سياسية مختلفة، موضحاً «أننا ندخل في مرحلة ممارسة سياسية لم تكن موجودة من قبل».

وعن استجوابات القمح، قال: «تصرفت بشكل مهني جداً تجاه الردود الموضوعية وكنت أحلم بهذا المشهد، لأؤكد أن مصر بها ممارسة ديمقراطية، وكنت مستعداً ومقتنعاً أنني سأحصل على ثقة الناس، فـ95٪ لا يعرفون حقيقة الأمر

وقال النائب البرلماني مصطفى بكري، أثناء اللقاء: «إنه تقدم ببلاغ لمباحث الأموال العامة ضد وزير التموين السابق، وكذلك في الكسب غير المشروع».

وأوضح، «أن الأمر لم يكن فقط مطالبة الوزير بالاستقالة لأن مجلس النواب قد يسحب الثقة منه»، قائلاً: «لو أن هناك قناعة لدى الدولة المصرية بأنه لا توجد تجاوزات خطيرة لم يُجبر الوزير على الاستقالة»، مشيراً إلى أنه تقدم بـ500 مستند لدى الأموال العامة، ولجنة تقصي الحقائق تقدمت بأكثر من 27 ألف مستند في فساد القمح. وتابع، «إنه لو كان أحد يتصور أن إقامة خالد حنفى من فندق «سميراميس»، في غرفة وليس «سويت»، وما إن كان سعره لا يقل عن 750 دولاراً، فيمكن للفندق أن يرد على ذلك»، مشيراً إلى أن ذلك ليس موثقاً له ولكن وصلت إليه معلومات بذلك، وهذا هو السعر المُعلن في الفندق».

وطالب بكري، «الوزير بأن يقدم فواتير إقامته في الفندق، ويعلن إقرار ذمته المالية»، مردفاً: «لم أتهمه بأن أحداً يدفع له أو أن الدولة دفعت له ولكن سؤال بهدوء.. يا سيادة الوزير أقمت 30 شهراً في الفندق والأسعار تقول كذا كذا.. ويجب أن ترد علينا؟». ونفى مصطفى بكري ما ذكره حنفي، أن الحكومة سمحت بإقامة عدد من الوزراء على حسابها.

وقال، إن تقرير تقصي الحقائق يتضمن جميع المستندات التي تثبت وقائع فساد وزارة التموين، مشيراً إلى أنه لا يظلم أحداً بتقدمه بلاغ للنائب العام. ووجه عضو مجلس النواب، رسالة إلى وزير التموين السابق، قائلاً: «إذا كنت جنيت عليك، وإذا تمت تبرئتك من وقائع الفساد، فقاضيني». وأضاف، «إن وزير التموين السابق كبد الدولة نحو 2.7 مليار جنيه خسائر في العام المالي 2015 ـ 2016».

وأشار إلى أنه في عام 2014 ـ 2015 كانت كمية القمح المحلي 3 ملايين و724 ألف طن، فيما زادت هذه الكمية في 2015 ـ 2016 إلى 5 ملايين و345 ألفًا، على الرغم من أن مساحة الأراضي الزراعية لم تزد، كاشفاً أن هذه الزيادة جاءت نتجية توجيه وزير التموين السابق بـ «الطحن على النقرة» أي طحن جميع «الأقماح» على أنها محلية، ما أدى إلى أن تضم هذه الكمية أقماحًا مستوردة، ما أدى إلى تكبيد الدولة مبالغ طائلة».