﻿واشنطن تعتبر تواجد الصواريخ الروسية في سوريا أمرا لا يتناسب مع أهداف الروس

واشنطن ـ «القدس العربي»: أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة شاركت في اللقاء الذي عقد أمس الأربعاء لدعم سوريا في برلين بمشاركة دول من المجموعة الدولية، لبحث التحرك لفرض وقف إطلاق النار في سوريا وإدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة وخاصة حلب.

وأكد مارك تونر نائب الناطق بإسم الخارجية الأمريكية أنه بعد تعليق التعاون الثنائي مع روسيا حول سوريا فإن ذلك لايعني أنه تم إغلاق الأبواب أمام العمل المتعدد الأطراف.

وأضاف أن «الأجهزة المتعددة في الحكومة الأمريكية تدرس الخيارات الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية والاقتصادية، وستجري مناقشة فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا، وكما أن هناك تشريعات طرحت في الكونغرس كما حدث بعد اوكرانيا».

وشدد تونر على أن «وقف الاتصالات مع روسيا هو مجرد تعليق للاتصالات وليس أمرا دائما وليس إغلاق الباب كليا، بل لو قامت روسيا ببعض الخطوات وكذلك النظام السوري فإننا مستعدون لتجديد الاتصالات مع الروس، مثل وقف قصف المدنيين ومنع الطيران الحربي السوري من التحليق».

وحول قول السفير الروسي تشوركين في الأمم المتحدة أن سبب انهيار وقف إطلاق النار في حلب هو الرفض الأمريكي لفرض انفصال المعارضة السورية عن «جبهة النصرة» في حلب أجاب «إن العديد من أطراف المعارضة السورية كانت تتعرض للهجمات من قبل النظام السوري بدعم جوي روسي وهذا ما دفعهم للبقاء في المناطق المختلطة مع النصرة».

وحول الاتهام الروسي بأن الأمريكيين مختلفين في مواقفهم حول الاتفاق الروسي أجاب تونر «هناك دائما نقاشات ومواقف متعددة في واشنطن ولكن عندما يتخذ الرئيس قرارا فإنه القائد الأعلى والكل يؤيد القرار». وحول قول السفير الروسي تشيركين إنه لولا التدخل الروسي فإن دمشق ستكون الآن تحت سيطرة تنظيم «الدولة» يرفض الناطق هذه المقوله ويعتبرها رواية معروفه يكررها الروس.

أما حول استخدام الروس لصواريخ اس 400 واس 300 المضادة للصواريخ والطائرات واس 23 المضادة لصواريخ كروز في سوريا فقد رفض الناطق تأكيد وجود هذه الصواريخ في سوريا، ولكنه أشار إلى أن تنظيم «الدولة» أو «القاعدة» ليس لديهما طائرات حربية في سوريا حتى تتصدى لها هذه الصواريخ

وأضاف «لقد شاهدنا هذه التقارير ونعتبر تواجد هذه الصواريخ أمرا لا يتناسب مع أهداف الروس في سوريا، وأن الولايات المتحدة سوف تستمر في عملياتها مع التحالف ضد تنظيم «الدولة» في سوريا وتستمر ضرباتنا ضد التنظيم، ولقد قمنا أمس(امس الأول) بضرب قائد كبير في التنظيم بدون تعريض المدنيين للخطر، وأن روسيا التي مضى على عملياتها في سوريا عام كامل لم تقم بعمل رئيس ضد تنظيم «الدولة» أو القاعدة أو النصره بل أن كل ما قامت به روسيا هو دعم للنظام السوري وقصف المدنيين والمستشفيات وبذلك عزلت روسيا نفسها عن المجتمع الدولـي».