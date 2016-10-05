﻿تنظيم «الدولة» يدير حملة لسرقة المعدات الحكومية ونقلها إلى سوريا

بغداد ـ «القدس العربي»: أفادت مصادر مطلعة، بقيام تنظيم «الدولة» بحملة سرقات منظمة لكل محتويات الدوائر الحكومية في المناطق التي يسيطر عليها، ونقلها في شاحنات كبيرة إلى سوريا، مع اقتراب معركة تحرير الموصل وباقي المناطق المحتلة منه.

وذكر نازحون في مخيم السلام جنوب بغداد لـ»القدس العربي» ان قادمين من الانبار ابلغوهم بأن عناصر تنظيم الدولة يقومون هذه الايام بحملة واسعة لسرقة محتويات كل الدوائر الحكومية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، من أجل نقلها في شاحنات كبيرة إلى سوريا، وذلك مع تقدم القوات العراقية في تحرير المزيد من المدن والمناطق من قبضتهم.

وأكد القادمون انهم يشاهدون كل يوم الشاحنات الكبيرة (تريلات) التي تحمل لوحات بأرقام سورية، وهي تنقل معدات واثاث الدوائر الحكومية في المناطق التي تحت سيطرة التنظيم، وتتجه نحو الحدود السورية. كما قام عناصر التنظيم بتفكيك العديد من المعامل والمصانع الحكومية وجرى نقل المكائن والمولدات والاجهزة المهمة والثمينة في شاحنات سورية واتجهوا بها إلى جهات مجهولة.

وذكرت المصادر نفسها في هذا الصدد ان التنظيم فكك معمل فوسفات عكاشات الاستراتيجي في الانبار ونقل مكائنه الضخمة ومعداته واجهزته الحديثة، في شاحنات سورية انطلقت نحو الحدود السورية، مبدين استغرابهم لعدم رصد الحكومة العراقية لعملية السرقة والنهب الواسعة وعدم اعتراض الطائرات العراقية او الدولية لتلك الشاحنات التي تتحرك في منطقة مكشوفة للطيران.

من ناحية أخرى، شارت المصادر إلى ان عناصر التنظيم يعيشون هذه الايام رعباً من توقع قدوم القوات الحكومية نحو مناطقهم، إضافة إلى تأثير الغارات الجوية لطيران التحالف والعراقي على مواقع التنظيم ومعداته واستهداف قياداته رغم كل محاولات التخفي، مما يدل على متابعة تحركاتهم ونشاطاتهم من القوات الحكومية والدولية، وهو ما دفع الكثير منهم إلى تغيير اماكن سكنهم مرات عدة، كما أرسل الكثير منهم وخاصة العرب والاجانب، عائلاتهم إلى سوريا لتسهيل هروبهم عند وقوع هجمات مفاجئة.

وفي تأكيد لهذه المعلومات، ذكر التاجر البغدادي كريم العبيدي، لـ«القدس العربي» ان اصدقاءه من تجار الموصل ابلغوه بان عناصر التنظيم في مدينة الموصل قاموا بنقل كميات كبيرة من المعدات والاثاث والمكائن من الدوائر الحكومية، ونقلوها إلى سوريا تزامناً مع الاخبار عن قرب تقدم القوات العراقية لتحرير الموصل.

واشار إلى ان سرقة ممتلكات الدوائر الحكومية تصاعدت الآن وشملت حتى المعامل الكبيرة ومخازن الحبوب ومحطات الكهرباء والماء والمستشفيات والمتاحف والمكتبات وغيرها، حيث تم تفكيك المكائن والاجهزة وكل شيء ثمين فيها ونقلها في شاحنات سورية كبيرة، إلى خارج العراق، وذلك بحجة الحفاظ عليها من التدمير عند بدء المعارك او لحمايتها من القصف الجوي.

وذكرت تلك المصادر ان بعض عناصر التنظيم من العراقيين كشفوا لهم ان تعليمات صدرت لهم، بانه عند وقوع هجوم القوات العراقية على الموصل واضطرار عناصر التنظيم للانسحاب، فعليهم تدمير كل المنشآت والدوائر الحكومية قبل الانسحاب.

يذكر ان تنظيم «الدولة» عمد ومنذ دخوله إلى المحافظات العراقية في حزيران/يونيو 2014، إلى سرقة ونهب كل الاشياء الثمينة من اسلحة ومعدات واجهزة ومكائن واثاث في الدوائر الحكومية، اضافة إلى نهب محتويات المتاحف والمكتبات، وقام بنقلها إلى سوريا في شاحنات سورية، لبيعها من قبل مافيات متخصصة في التنظيم، في بيع تلك المسروقات خارج العراق.