﻿مجلس النواب العراقي يقرر رفض وجود القوات التركية في الشمال ويعتبره احتلالاً

بغداد ـ «القدس العربي»: استدعى كل من العراق وتركيا أمس الأربعاء سفير كل منهما الآخر على خلفية «معركة تحرير الموصل» من سيطرة تنظيم داعش. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال في تصريح صحافي بأن «وزارة الخارجية قررت استدعاء سفير تركيا لدى بغداد فاروق قايمقجي على خلفية التصريحات التركية الاستفزازية بشأن معركة تحرير الموصل».

وفي المقابل، نقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن مصادر دبلوماسية أن وزارة الخارجية التركية استدعت صباح امس السفير العراقي في أنقرة هشام علي أكبر إبراهيم العلاوي «احتجاجاً على قرار اتخذه مجلس النواب في بلاده».

وأدانت الخارجية التركية قرار البرلمان العراقي وأعربت عن احتجاجها بشدّة على ما ورد فيه من «افتراءات مشينة بحق الرئيس رجب طيب أردوغان»، واعتبر البيان «مسألة غير مقبولة بتاتاً»، ولفتت إلى جهود تركيا في محاربة الإرهاب بالعراق «رغم وقوعها تحت التأثير المباشر لعدم الاستقرار الناتج عن النهج الطائفي الموجود في العراق»، ولفتت الخارجية إلى أن «تمديد مذكرة تفويض الجيش، عاما آخر، ليس تصرفًا جديدًا، وأن البرلمان اعتمد المذكرة المذكورة لأول مرة عام 2007 ضد التهديد الإرهابي لمنظمة «بي كا كا» الإرهابية القادم من شمال العراق».

وفي تصعيد جديد لأزمة العلاقات العراقية التركية، صوت البرلمان العراقي، على قرار يدين وجود القوات التركية على الاراضي العراقية ويعدها قوة احتلال، رافضاً قرار البرلمان التركي بتمديد وجود القوات التركية على الاراضي العراقية وتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول معركة مدينة الموصل.

ودعا البرلمان الحكومة العراقية إلى اتخاذ الاجراءات للحفاظ على سيادة العراق ومفاتحة الأمم المتحدة ومجلس الامن والجامعة العربية، من اجل اخراج القوات التركية من شمال العراق.

وفي ردها على قرار البرلمان العراقي، ادانت الخارجية التركية قرار البرلمان العراقي الذي رفض بدوره التدخل التركي وطالب انقرة بسحب قواتها من الاراضي العراقية.

ورفضت الخارجية التركية في بيان شديد اللهجة، اتهامات البرلمان العراقي للرئيس رجب طيب أردوغان «بإثارة الانقسام بين مكونات الشعب العراقي» واصفة هذه الاتهامات بـ»الـقبيحة». واعتبر بيان انقرة، ان «قرار البرلمان العراقي لا يعكس رأي الشعب العراقي الذي دعمته تركيا بإمكانياتها كافة على مدى الأعوام الماضية».

ودعا نواب كتلة الاصلاح في البرلمان العراقي، امس الأول الثلاثاء، إلى طرد السفير التركي في بغداد رداً على قرار البرلمان التركي بتمديد بقاء القوات التركي في العراق عاماً آخر.

وتلا النائب أحمد الجبوري بياناً بحضور عدد من النواب دعا فيه إلى «رفض قرار البرلمان التركي الذي يشرعن تواجد قواتهم المحتلة داخل العراق». وطالب نواب كتلة الاصلاح الحكومة العراقية ومجلس النواب، بسحب السفير العراقي في تركيا وطرد سفير تركيا من العراق وقطع العلاقات الاقتصادية ومقاطعة البضائع التركية».

يذكر ان مجلس محافظة نينوى رفض قرار البرلمان التركي بتمديد بقاء قواته في شمال العراق واعتبره تعدياً على سيادة العراق.

وكان البرلمان التركي، أجاز السبت الماضي، بغالبية كبيرة للجيش التركي مواصلة مهماته في العراق وسوريا عاماً إضافياً.

وتوجد قوات تركية في معسكر بعشيقة شمال مدينة الموصل رغم دعوة الحكومة العراقية أنقرة مراراً بسحبها.

وشجبت الحكومة العراقية هذا الاعلان التركي بالتمديد وعدته «تدخلاً سافراً» في الشأن الداخلي مجددة دعوتها لأنقرة بسحب القوات التركية.

واستنكرت وزارة الخارجية العراقية، التصريحات التي اطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الموصل، معتبرة اياها «استفزازية» و«عديمة الجدوى».

وذكر بيان للوزارة، أن تصريحات أردوغان «مثّلت تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي وتجاوزاً لمبادئ العلاقات الثنائية وحسن الجوار».

واضافت الخارجية العراقية في بيانها ان «تصريحات ومواقف القيادة التركية تمثل ازعاجاً وتعكيراً للعلاقات المرجوّة بين البلدين، كونها اهملت المواقف والدعوات الدولية كافة الداعية إلى سحب القوات التركية المتسلّلة قرب مدينة بعشيقة واحترام السيادة العراقية».

وجاء في بيان الخارجية أن «حكومة انقرة مطالبة بإثبات حسن النوايا والواقعية في محاربة الإرهاب… والكفّ عن اطلاق التصريحات الاستفزازية عديمة الجدوى او محاولة التدخل في قضايا العراق الداخلية»، ولفتت الخارجية إلى ان «معركة تحرير الموصل العزيزة من براثن داعش ستكون بأيادي العراقيين وحدهم دون الحاجة إلى الانجرار لأي شكل من اشكال الأقلمة لهذه المعركة».

وكان الرئيس التركي أردوغان، قال إن القوات التركية المتواجدة في معسكر قرب الموصل سيكون لها دور في معركة تحريرها من قبضة داعش، كما قال انه لن يسمح للحشد الشعبي بدخول المدينة.

وشدد في تصريح صحافي، على انه يتعين ان يكون لبلاده والسعودية دور في عملية الموصل، مؤكداً ان أنقرة لن تسمح بان تسقط المدينة بقبضة الإرهابيين.

يذكر ان تركيا نشرت نحو 1200 من جنودها في معسكر زليكان شرق الموصل للإشراف على تدريب وتسليح الحشد الوطني من ابناء الموصل الذي يقوده محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، إلا ان الحكومة العراقية والقوى الشيعية خاصة، رفضت مراراً تواجد القوات التركية في شمال العراق وطالبت بسحبها.