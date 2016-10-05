﻿مزارعو قرى نابلس يخوضون حربا على خنازير يسرّبها المستوطنون لتخريب مزروعاتهم

رام الله – «القدس العربي»: كشف تقرير جديد لمركز العمل التنموي «معا» عن واقع انفلات الخنازير البرية على القرى والبلدات الفلسطينية خاصة في منطقتي نابلس وسلفيت شمال الضفة الغربية، التي تأتي على مزروعات السكان فتقضي عليها. وركز التقرير في تغطيته لهذه الظاهرة على مزارعي قرية تل في محافظة نابلس الذين دفعت بهم الحاجة إلى محاربة قطعان الخنازير بطرق عشوائية منها استخدام السموم المهربة من إسرائيل كونها ممنوعة لدواعٍ أمنية كما يدعي الاحتلال.

وأكد المهندس عادل أبو شيخة في التقرير أن انتشار الخنازير سببها المستوطنون الذين يسربون قطعان الخنازير لتخريب مزروعات المواطنين، لذلك انتشرت في هذه المناطق لتزيد من الأوضاع سوءا إذا ما أضيف اليها العوامل البيئية والتغيرات المناخية وقلة هطول الأمطار الذي جرد بعض المناطق من الأعشاب فأصبحت تتوجه نحو مناطق قريبة من السكان بحثا عن الغذاء.

واعتبر عيسى موسى مدير عام المصادر الطبيعية في سلطة جودة البيئة أن الخنازير كانت موجودة في فلسطين منذ القدم، لكن بأعداد قليلة، أما اليوم فقد تجاوزت الحد الذي تحتمله الطبيعة بسبب القضاء على العدو الطبيعي لهذه الحيوانات وهو الضبع. وقال إن جدار الفصل العنصري منع هذه الخنازير من الانتقال الى مناطق أخرى وبالتالي انحصر وجودها في الضفة وزادت أعدادها.

ويقول المزارع عصام عصيدة من قرية تل إنه وزملاءه المزارعين البالغ عددهم نحو ثلاثين مزارعا يقومون بشراء السموم على حسابهم الخاص في ظل عدم وجود جهات داعمة لهم ولا يؤرقه فقط غلاء ثمنها انما يعتبرها غير ناجعة. وقال «أضع السموم في الماء واقتل أربعة او خمسة خنازير لكن الأعداد كبيرة ولا يمكنني قتلها كلها. ويشتكي عصيدة من التكاليف العالية لهذه السموم في ظل غياب الدعم الحكومي وقال إنه وزملاءه تقدموا عن طريق مجلس تل بطلب المساعدة فلم يحصلوا عليها فباتت جهودهم فردية.

ويبلغ سعر كيلو غرام السم أكثر من مئة دولار ويقول عصيدة انه يحتاج في موسم التين إلى نصف كيلو لكل قطعة أرض ومن لديه أكثر من قطعة سيضطر لشراء كيلو او نصف كيلو لكل جزء والنجاعة غير مضمونة أيضا، فقد تأتي الخنازير في ذلك اليوم او لا تأتي يعتمد ذلك على الحظ.

وتحدث الخنازير دمارا كبيرا على التين والصبر والمزروعات الصيفية، وحرم المزارعين من زراعة الفقوس والبامية والفاصوليا وكل أنواع الخضراوات والفواكه الصيفية. أما أكثر المزروعات تضررا في الموسم الحالي فهي التين والصبر فكل الثمار حول الشجرة تكون مهشمة وتالفة بسبب أكل الخنازير لها والصبر يتم تكسير ألواحه والخسائر تقدر بآلاف الشواقل عدا عن الخسائر المعنوية والمجهود الضائع جراء الدمار في هذه المحاصيل، أضف الى ذلك أسعار السموم التي يتكفلها المزارع على حسابه الخاص.

واعتبر المهندس أبو شيخة أن المبيدات التي يستخدمها المزارعون لا يتم رشها على الزرع او على الأرض بل توضع على قطعة لحم او في ماء أو وعاء ويأكل منها الخنزير ويموت، مضيفا أن هناك مبيدي «الليميت والتينك» اللذين يوضعان بشكل مباشر على قطعة خبز أو لحم وبالتالي ليس هناك من ضرر كبير بسبب انتشار السم المحصور في فخ معين فهو مخصص لقتل الحيوانات الخطيرة ولا يصل لمصادر غذاء الإنسان.

ويرى أن خطورته تكمن في إمكانية وصوله للأطفال، كما أن مجرد لمسه دون «كفوف» يمكن ان يسبب الوفاة للإنسان فهناك حاجة لاتباع ارشادات معينة عند التعامل معه. وهناك ضرورة توفر الخبرة والحذر لمن يتعامل مع تلك السموم كما يجب أن يتم حفظها في مكان آمن بعيدا عن متناول الاخرين وخاصة الأطفال. وتمنح مديرية البيئة في نابلس المزارعين السموم أحيانا لكن الآن يتم شراؤها من جيوب المزارعين الخاصة ولا دعم من الوزارات المختصة بأي شكل من الأشكال وهو ما يطالب به المزارعون كي يتمكنوا من محاربة هذه الآفة.