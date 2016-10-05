﻿حماس تعلن مساندة السعودية وتدعو لتشكيل تحالف لمواجهة قانون «جاستا» الأمريكي

غزة – «القدس العربي»: أعلنت حركة حماس وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة ما يمس قانون «جاستا» الأمريكي. وأكد سامي أبو زهري الناطق باسم الحركة في تصريح صحافي تلقت «القدس العربي» نسخة منه، أن حركته ترى أن القانون الأمريكي الجديد «يسعى إلى النيل من سيادة السعودية». ودعا إلى تشكيل «تحالف عربي إسلامي واسع في مواجهة المؤامرة التي تتعرض لها المنطقة».

وشهدت العلاقات بين حركة حماس والسعودية تحسنا، بعد القطيعة التي وقعت بينهما وأدت إلى توتر العلاقات بين الطرفين في عام 2007، وهو تاريخ وقوع الانقسام السياسي الفلسطيني، وسيطرة الحركة على غزة. وأدى الانقسام وقتها إلى انهيار اتفاق رعته السعودية بين فتح وحماس وسمي «اتفاق مكة»، مما أسفر عن فشل حكومة الوحدة الوطنية التي شكلت بمقتضى الاتفاق.

وفي إطار تحسن العلاقة فتحت السعودية أبوابها واستقبلت للمرة الأولى منذ عام2007 وفدا من حركة حماس، حيث اجتمع قبل عام مع الملك سلمان بن عبد العزيز مع وفد من الحركة برئاسة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي. يشار إلى أن القانون الأمريكي الذي يحمل اسم مقدمه انتقدته حركة حماس ويسمح للناجين وعائلات ضحايا هجمات 11 أيلول/ سبتمبر2001 بمقاضاة دول أجنبية في قضايا «الإرهاب».