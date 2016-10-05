﻿السلطات التونسية تسعى لإعادة 75 حاجا تحتجزهم السعودية

تونس – «القدس العربي»: قال مصدر في وزارة الخارجية التونسية إن بلاده تسعى لإعادة 75 تونسيا احتجزتهم السلطات السعودية مؤخرا لمخالفتهم قانون الحج، مشيرا إلى أن أغلبهم من كبار السن وبعضهم يعاني من ظروف صحية سيئة تسببت بتأخير عودته إلى البلاد.

وأضاف المصدر لوكالة الأنباء المحلية (وات) إن «عدد الحجاج المتخلفين هو 75 شخصا موزعين بين نساء و رجال، ويفوق معدل أعمارهم 60 سنة»، مشيرا إلى أن دبلوماسيا تونسيا في مدينة «جدة» السعودية يقوم حاليا بمساعدة الحجاج على إتمام إجراءات الترحيل التي «تتطلب بعض الوقت (فضلا عن) قبول المرحلين بتسجيل بصماتهم وهو إجراء ضروري تطلبه السلطات السعودية».

وأشار المصدر إلى أنه سيتم ترحيل بعض التونسيين بشكل عاجل نظرا لحالتهم الصحية المتردية، موضحا أن السلطات السعودية هي التي تقوم بعمليات الترحيل للمتخلفين بغض النظر عن جنسياتهم، وذلك عبر رحلات لخطوطها الجوية. ويرفض بعض التونسيين المتخلفين السماح بأخذ بصماتهم للسلطات السعودية خوفا من منعهم من دخول المملكة مرة أخرى للقيام بمناسك الحج، الأمر الذي يعطل إتمام إجراءات عودتهم لتونس.

وتفرض السلطات السعودية على المتخلف عن العمرة دفع مخالفة مالية تقدر بنحو 15 ألف ريال (حوالي 4 آلاف دولار) مع ضرورة الحصول على بصمات المعني بالأمر بسبب مخالفة الإجراءات المتبعة في البلاد.

وكان مواطن تونسي دعا سلطات بلاده مؤخرا للتدخل لتجاوز «التعطيلات السعودية» وتأمين طائرة لعودة الحجاج المخالفين، مشيرا إلى أن والدته تقبع منذ 29 أيلول/سبتمبر الماضي في أحد مراكز الاستقبال في مركز للشرطة في مدينة «جدة» مع أكثر من 70 تونسيا آخرين جلهم من كبار السن ويشكو بعضهم من أمراض مزمنة، في انتظار ترحيلهم.

يُذكر أن موسم الحج لهذا العام شهد وفيات عدة لحجاج تونسيين كبار السن، أغلبهم من النساء، وفق ما أكدت وزارة الشؤون الدينية التونسية.