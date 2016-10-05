﻿فصائل «الجبهة الإسلامية» تتصارع على المعبر «الإنساني» الوحيد في الشمال السوري… وتركيا تغلقه

ريف اللاذقية ـ «القدس العربي»: أغلقت السلطات التركية معبر خربة الجوز خلال الأيام الماضية على خلفية صراع بين «أحرار الشام» و«أنصار الشام»، حيث كان المعبر يدار بشكل مشترك بين الطرفين، كما أكد مصدر خاص محايد ليس محسوبا على أي طرف لـ «القدس العربي» قيام عناصر من «أحرار الشام ـ الكتيبة الأمنية» بالسيطرة على الحواجز المنتشرة على باب المعبر ويبلغ عددها حاجزين، حيث قاموا بطرد كل العناصر التابعة لـ«أنصار الشام» ولم يسمحوا لهم بالعودة في اليومين الماضيين، الا أن (أ.س) من «أحرار الشام» أكد قرب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين يسمح لكلا الطرفين بالعودة إلى إدارة المعبر، حيث أصدرت «أنصار الشام» بيانا يؤكد قيام عناصر أمنية من «أحرار الشام» بلغ عددهم أكثر من 100 عنصر مزودة بالأسلحة الثقيلة للسيطرة على المعبر، كما دعا البيان كل من له سلطة دينية ومعنوية على الحركة لردع المعتدي عن ظلمه قبل تفاقم الأمر.

وردت «أحرار الشام» ببيان آخر أكدت فيه انتشار الفساد والمحسوبية داخل المعبر لبعض ضعاف النفوس من إدارة المعبر، وأكد البيان على «تزوير أوراق وبيعها للمحتاجين الذين يريدون الدخول إلى تركيا وبيع هذه الأوراق بمبالغ كبيرة تصل إلى 700 دولار أمريكي، كما أن هناك حواجز تأخذ المال من المسافرين وتفرض الآتاوات وكل شخص يمر عبر هذه الحواجز يجب عليه أن يدفع مبالغ مالية تصل إلى 15 دولارا. وجاء في البيان أيضا أن هذه الأفعال باطلة شرعا وتساعد على التغيير الديموغرافي الذي يطال المسلمين في المنطقة، وانتشار عصابات للسرقة والنصب والاحتيال على المدنيين العابرين بالسيارات إلى المنطقة الحدودية».

وحسب البيان فإن ما قامت به الحركة هو القبض على هذه العصابات ومكافحة الفساد دون أن تشير إلى الفصائل خصوصا «أنصار الشام» التي تشاركها المعبر، وأن هناك عناصر من «أحرار الشام» تمت إزالتهم من المعبر على خلفية تهم بالفساد و الرشاوى.

من ناحيتها أغلقت تركيا المعبر ولا يزال مغلقا حتى الآن، حيث يعتبر المعبر الإنساني الوحيد في الشمال السوري. ويسمح هذا المعبر لمن يملك بطاقة تركية «كملك» بالدخول إلى الأراضي السورية لمدة 15 يوما وتعطي السلطات التركية ورقة أو مستندا يسمى «إجازة» لمن يدخل الأراضي السورية يتوجب عليه إعادتها عند العودة.

ناشطون من ريف اللاذقية أكدوا أن هناك انتشارا لعصابات سرقة، وحواجز على الطرقات تفرض على كل شخص يريد العبور إلى تركيا أن يدفع، ونشر ناشطون صورة تظهر «قيام عناصر مخفر عين البيضا بمعاقبة أحد المهربين في المنطقة»، وأجبروه على دفع مبلغ من المال قدره 200 دولار أمريكي وذلك لقاء» تهريب أشخاص إلى تركيا» وأعطوه إيصالا بختم الهيئة الشرعية في الساحل السوري.

ويسهل هذا المعبر حركة الأطباء خصوصا بالدخول والخروج إلى الأراضي التركية، كما يساعد المدنيين الذين تعرضوا إلى موجات النزوح الكبيرة جراء ما حصل في مناطق حلب وريفها مؤخرا، مما جعل منطقة خربة الجوز في ريف إدلب الغربي المنطقة الوحيدة التي يمكن منها الوصول إلى الأراضي التركية بطرق غير شرعية عبر تجارة «تهريب البشر» والتي تسببت بحدوث مجزرة راح ضحيتها العشرات من النساء والأطفال. إلا أن الأمر المقلق هو استمرار هذه التجارة التي تجري أحيانا بالتواطؤ مع بعض الضباط الأتراك المنتشرين على الحدود.

ويدفع كل شخص يحاول المرور عبر طرق التهريب مبالغ تبدأ بـ 300 دولار وتصل لأكثر من 2000 دولار وتدفع هذه الأموال إلى المهربين المحسوبين على بعض الفصائل في المنطقة، الأمر الذي تسبب بعدم معالجة هذه المشكلة طيلة الفترة الماضية.