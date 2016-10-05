﻿جمعية مغربية تتهم الأجهزة الأمنية بتضخيم حدث اعتقال الخلية ‏النسائية وتدين سلفيين نصبوا أنفسهم قضاة وكالوا التهم للفتيات

الرباط – القدس العربي : نددت جمعية مغربية تنشط في ميدان الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بإدانة فتيات، قبل قول القضاء كلمته، بأعمال إرهابية واتهمت الأجهزة الأمنية المغربية تضخيم حدث اعتقال هؤلاء الفتيات وأدانت سلفيين نصبوا أنفسهم قضاة وكالوا التهم لـ»الفتيات العفيفات».

وعبرت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين عن أسفها لتعليق السلفي حماد القباج على حائط صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بخصوص تفكيك «خلية 10 نساء» مواليات لتنظيم «الدولة» (داعش) الإرهابي، وقالت أن «الرجل (القباج) نصب نفسه قاضيا وقام بإدانة مسبقة لثلة من «الفتيات العفيفات» في تماه تام مع الرواية الرسمية، التي وصفها البلاغ بـ «المضخمة للأجهزة الأمنية الرامية لتوجيه القضاء والرأي العام»، حيث أن «مجريات التحقيق لم تنته حتى يقول القضاء كلمته»، مطالبة إياه في الوقت ذاته بالاعتذار.

وأعلنت السلطات الأمنية المغربية أنها كشفت الاثنين خلية من عشر نساء كانت تخطط بالتنسيق مع تنظيم الدولة الإسلامية، للقيام بتفجيرات في السابع من تشرين الاول/ اكتوبر، وهو اليوم المقرر لإجراء الانتخابات التشريعية في المغرب.

وأوضح عبد الحق الخيام المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية ‏العامة لمراقبة التراب الوطني أن التحقيقات الأولية كشفت أن أغلب المعتقلات قاصرات، حيث يبلغ عمر فتاتين منهن 15 سنة، فيما يبلغ عمر اثنتين أخريين 16 سنة، وثلاث أخريات 17 سنة، فيما الثلاث الباقيات يفوق عمرهن 18 سنة.

وقال إن «الخطير في هذه الخلية أنها كانت تريد تنفيذ تفجيرات يوم الجمعة السابع من تشرين الاول/ أكتوبر، أي استهداف الانتخابات بالتنسيق مع «داعش».

واستنكرت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، استعجال حماد القباج في تفاعله مع القضية بـ»شكل سلبي»، واستغربت عدم تحليه بخلق «التثبت والتبين»، لتدين تطاوله على «أعراض ثلة من نساء المسلمين العفيفات باتهامهن بغير حق بناء على ظنون».

وكانت السلطات المغربية قد رفضت ترشيح الشيخ السلفي حماد القباج للانتخابات التشريعية في مراكش على قائمة حزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية والحزب الرئيسي في الحكومة، على خلفية تصريحات أدلى بها في وقت سابق تقول السلطات إنها تعبر عن عنصرية وحقد تثير الفتنة بالبلاد.

ودعت اللجنة الشيخ القباج إلى أن «يتقي الله في بنات المسلمين»، وأن «يشغل نفسه بما ينفع، و يترك القضايا التي لا قبل له بها لأهلها»، وأنه عليه أن «يدفع عن نفسه تهمة التطرف والغلو التي حرمته على ضوئها وزارة الداخلية من الترشح لمجالس التشريع بعيدا عن مآسي المستضعفين والمستضعفات من أبناء الصحوة الإسلامية».

وقامت وزارة الداخلية المغربية، قبل يومين، بتفكيك «خلية إرهابية» تتكوّن من 10 فتيات يشتبه في انتمائهن لتنظيم «داعش» وقالت إنهن خططن لتنفيذ علميات انتحارية ضد منشآت حيوية في عدد من المدن المغربية.

وقال بيان الوزارة إن «المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية ‏العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن، من إحباط مشروع إدماج العنصر النسوي في المغرب داخل المنظومة «الإرهابية» لتنظيم «داعش»، وذلك على خلفية تفكيك خلية تتكوّن من عشر فتيات مواليات للتنظيم، ينشطن في مدن القنيطرة، وسلا، وسيدي الطيبي، وسيدي سليمان، وطنجة ،وطانطان، وأولاد تايمة، وزاكورة».

وأضاف البيان أن «هذه العملية أسفرت عن حجز مواد كيميائية يشتبه في استعمالها في صـناعة المتفــجرات لدى إحدى المشتبه فيهن».