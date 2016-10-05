﻿بابا الفاتيكان ينتقد المناهج التعليمية الفرنسية لتدريسها الأطفال نظرية «الجندر»

باريس ـ «القدس العربي»: خلال عودته من زيارة قادته إلى جورجيا وأذربيجان، تناول بابا الفاتيكان أمام الصحافيين عدة مواضيع تتعلق بالحياة والدين. وخلال حديثه حول المخاطر التي تتهدد الإنسانية في جانبها الأخلاقي، شن البابا فرنسيس هجوما لاذعا على المناهج التعليمية الفرنسية، واتهمها بنشر وتعليم «نظربة الجندر» أو ما يعرف بنظرية «التحول الجنسي» للتلاميذ في المدارس.

استعمار أيديولوجي

في خضم حديث البابا عن المشاكل التي تواجه البشرية في شقها الأخلاقي سرد مثالا حيا حول انتشار«نظرية التحول الجنسي» في المدارس الفرنسية، وروى قصة مفادها أن «أبا فرنسيا أخبرنى أنه وجه سؤالا إلى نجله: ماذا تريد أن تصبح عندما تكبر؟ فأجابه ابنه البالغ من العمر 10 سنوات أريد أن أكون امرأة»، وبعدها صدم الوالد من الجواب، ولما بحث في الكتب المدرسية وجدها تحتوى على «نظرية التحول الجنسي».

وقال البابا إن هذه النظرية تخالف قوانين الطبيعة والفطرة الالهية وأنها تهدد مستقبل الأبناء والأطفال ودعا إلى ضرورة التوعية السليمة فى المدارس، كي لا تكون نظرية التحول الجنسي أساس التعليم، حيث إن ذلك يعد «استعمارا ايديولوجيا» ستكون له عواقب وخيمة على الأجيال الصاعدة وعلى «استمرار التناسل البشري» في هذا الكون.

وقال البابا فرانسيس «إن صورة الله ليست في الرجل فقط بل في المرأة أيضا وهو الذي خلقهما لبعضهما بعضا وقد تكلف بحمايتهما، فلماذا يتم تلقين الأطفال نظرية التحول الجنسي، فالرجل والمرأة كل منهما له دوره ولن يستطيع الكون السير إذا اختفى أحدهما، وعندما ننكر هذا فهذا يعتبر إساءة إلى الله، ومحاولة لتغيير حكمته».

وليست هذه هي المرة الأولى التي ينتقد فيها البابا نظرية التحول الجنسي ففي شهر حزيران/ يوليو الماضي صرح قائلا «إن هناك من يريد تعليم الأطفال في المدارس بأن كل الناس يمكنهم اختيار وتغيير جنسهم. إننا نعيش في زمن يسعى فيه البعض إلى تدمير الإنسان كصورة لله ». وفي السنة الماضية أكد أن التحول الجنسي ما هو إلا « أزمة وكبت يهدفان إلى محو كل الفوارق الجنسية لأن البعض لم يعد يتحمل مسؤوليته كرجل أو امرأة».

وفي 2014 حذر البابا من استهداف نظرية التحول الجنسي للصغار قائلا « إن الأطفال يجب ألا يكونوا فئران تجارب لمثل هذه النظرية الخطيرة».

واعتبر أن تعليم نظرية التحول الجنسي للأطفال هو بمثابة «استعمار أيديولوجي» وأن هذه النظرية تحولت إلى «عقيدة خطيرة» تفكك مفهوم الذكر والأنثى وهو مايتنافى أيضا مع مفهوم الكنيسة للرجل والمرأة والأسرة.

حرب عالمية ضد الزواج

استعمل البابا توصيفات قوية أيضا حينما تحدث عن مؤسسة الزواج والترابط الإنساني بين رجل وامرأة وقال إن هناك قوى تشن حربا ضد مفهوم الأسرة ووصفها بـ«الحرب العالمية ضد الزواج». وهو ما يعتبر انتقادا واضحا لانتشار ظاهرة زواج المثليين الذي شرعته عدد من الدول الغربية بينها فرنسا. ودعا البابا إلى اليقظة وعدم ترك هذه الأفكار الشاذة تنتشر في المجتمع وخصوصا بين الأجيال الصاعدة.

ووصف البابا أن الذين يعادون مفهوم الأسرة يريدون «الفساد وإفساد قيم الطبيعة والفطرة التي خلقها الله في كل من الرجل والمرأة». وجدير بالتذكير أن بابا الفاتيكان كان قد طالب في 2015، في خطاب له في الأمم المتحدة بسن «قانون أخلاقي يعترف بالفوارق الطبيعية الموجودة بين الرجل والمرأة» واستنكر ما أسماه سعي بعض القوى والأطراف التي تريد فرض قيم « غير أخلاقية ومنافية للطبيعة البشرية» على الشعوب.

ورغم ان بابا الفاتيكان لا يجرم المثلية الجنسية إلا أنه أكد على ضرورة معالجة ومساعدة الذين يعانون من مشاكل نفسية وهورمونية قد تدفعهم للمثلية أو تغيير الجنس. وكان استقبل العديد من مثليي الجنس ودعا لهم بالهداية كما رفض أن يتم التعرض لهم بأذى.

تصريحات البابا تثير عاصفة من الجدل

من المؤكد أن البابا فرنسيس لم يكن يدري أن تصريحاته سيكون لها صدى ووقع كبير في الأوساط السياسية الفرنسية وأثارت جدلا كبيرا بين مؤيد ورافض لها. وزيرة التعليم نجاة فالو بلقاسم عبرت عن أسفها لتصريحات البابا « لقد تسرع في أحكامه وبنى تصريحاته على معلومات مغلوطة وغير صحيحة بتاتا. المدرسة الفرنسية لا تدرس نظرية التحول الجنسي ولا تدرس قط بأنه بإمكان الطفل أن يتحول جنسيا».

واتهمت الوزيرة جمعيات فرنسية خصوصا الكاثوليكية منها بشن « حملة دعاية » مغرضة ضد بعض المناهج الفرنسية التي كانت أقرتها وزارتها من أجل تعليم الصغار منذ نعومة أظافرهم «المساواة بين الرجل والمرأة ». كما دعت بابا الفاتيكان إلى زيارة فرنسا من أجل لقاء التلاميذ والأساتذة وأولياء الأمور للتأكد بنفسه من أن نظرية التحول الجنسي غير موجودة في المناهج التعليمية الفرنسية.

وشنت عدة قيادات يمينية خصوصا في حزب «الجمهوريين» حملة مسعورة ضد تصريحات نجاة فالو بلقاسم بسبب ردها على تصريحات البابا. وقال قيادي مقرب من نيكولا ساركوزي إن «رد الوزيرة على سماحة البابا بهذه الطريقة فيه قلة أدب وعار كبير على فرنسا. أشيد وأدافع بكل ما أوتيت من قوة على البابا». أما فرانسوا فيون، رئيس الحكومة السابق في عهد ساركوزي فسخر من الوزيرة قائلا «وزيرة التعليم تعطي دروسا لسماحة البابا، يا للعار».

واعتبر مراقبون أن اليمين كعادته يمارس سياسة الكيل بمكيالين في ما يخص العلمانية الفرنسية، فبينما يشن حملة شعواء ضد الحجاب والبرقع والإسلام انبرى ليدافع عن تصريحات البابا وعلى الكنيسة. وقال أحد القيادات في حزب «الجمهوريين»، بيير شارون «تصريحات البابا لا تهدد العيش المشترك في بلدنا، بينما الإسلام أصبح تهديدا حقيقيا لمجتمعنا ولقيمه».

مناهج تعليمية متهمة بنشر نظرية التحول الجنسي

تأتي تصريحات البابا وانتقاداته لمناهج التعليم الفرنسية ومحاولتها إدخال نظرية التحول الجنسي وإعادة صياغة لمفهوم المرأة والرجل بعد عامين من تفجر نفس الجدل، حيث تم اعتماد لأول مرة برنامج تعليمي من طرف وزارة التعليم يؤسس لهذه النظرية.

وادعت حينئذ وزراة التعليم الفرنسية بأن الهدف منه «الحد من الصور النمطية حول الفوراق بين الرجل والمرأة» ومن أجل تعليم التلاميذ المساواة بين الجنسين منذ الصغر.

واستنكرت جمعيات ومؤسسات تعليمية كاثوليكية في بداية الأمر ثم التحقت بها عدد من الجمعيات الإسلامية لتعبر عن رفضها القاطع للبرنامج التعليمي واعتبرته سابقة «خطيرة » تهدف إلى نشر نظرية الجندر أو التحول الجنسي في فرنسا. كما أدان علماء اجتماع وأطباء ومدرسون البرنامج التعليمي وتم تنظيم مظاهرات حاشدة في فرنسا تحت عنوان « لا لتعليم نظرية التحول الجنسي لأطفالنا » كما دعت جمعيات كاثولويكية أولياء الأمور إلى سحب أبنائهم من المدارس ليوم واحد من أجل الاحتجاج ورفض هذا البرنامج التربوب التعليمي المثير للجدل. واستجاب أيضا عدد من الجمعيات الإسلامية وأولياء اللأمور للدعوة باعتبار أن الدين الإسلامي يرفض هذه النظرية لأنها تمس الخلق وفطرة الله التي فطر الناس عليها. وأمام هذه الحملة الشعبية الواسعة، اضطرت وزارة التعليم بالتخلي عن هذا البرنامج وقامت بإعادة صياغته مركزة فقط على الجانب التربوي الذي يدعو إلى تعليم الأطفال المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة.

ما هي نظرية «الجندر » أو التحول الجنسي؟

حسب تعريف الموسوعة البريطانية فإن نظرية الجندر أو التحول الجنسي « هو شعور الإنسان بنفسه كذكر أو أنثى، ولكن هناك حالات لا يرتبط فيها شعور الإنسان بخصائصه العضوية، ولا يكون هناك توافق بين الصفات العضوية وهويته الجندرية، إن الهوية الجندرية ليست ثابتة بالولادة، بل تؤثر فيها العوامل النفسية ».

وهو ما يعني بشكل مبسط أن الرجل مثلا لا يعتبر نفسه رجلا بسبب خصائصه العضوية الجنسية بل إن الفرد نفسه والمجتمع هما من يقرران فيما بعد ما إذا كان يريد أن يكون ذكرا أم أنثى. كما يرى منظرو «التحول الجنسي» أن التقسيمات والأدوار المنوطة بالرجل المرأة، وكذلك الفروق بينهما سببها ثقافة المجتمع وأفكاره السائدة، وبالتالي يمكن تغيير هذه الأدوار وإلغاؤها تماما.

نظرية التحول الجنسي تسعي إلى تماثل كامل بين الذكر والأنثى، وترفض الاعتراف بوجود الفروق، وترفض التقسيمات حتى التي يمكن أن تستند إلى أصل الخلق والفطرة والطبيعة، وهذه النظرية لا تقبل المساواة التي تراعي الفروق بين الجنسين، بل تدعو إلى التماثل بينهما في كل شيء.

التربية المحايدة…ليس بفتاة ولا بفتى

بينما تحاول أطراف وضع موطئ قدم لها في فرنسا من أجل نشر نظرية التحول الجنسي إلا أنها أصبحت شائعة في دول أخرى مثل أستراليا والولايات المتحدة وفي بعض الدولة الاسكندنافية كالسويد والنرويج.

فمثلا في السويد يوجد نوع من المدارس يعمل على تلقين الأطفال أنه لا يوجد هناك فرق عضوي بين الجنسين، بحيث أسست لمفهوم «التربية المحايدة».

ويعمل الاباء والمدرسة على حد سواء على تلقين الطفل منذ صغره على أنه « ليس بفتاة ولا بفتى ». كما يمنع مناداتة بـ « هي» أو «هو» كما يمنع استخدام كلمات «فتيات» و«فتيان» في هذا النوع من المدارس. وكانت إحدى الأمهات في السويد أثارت جدلا قبل عامين حينما رفضت الافصاح عن جنس ابنها البالغ من العمر ست سنوات وبررت ذلك قائلة «أريد أن أتركه ينمو ويكبر ويختار بنفسه الجنس الذي يريده. بوب ليس بفتى وليس بفتاة إنه فقط بوب». كما أكدت أنها لقنت وعلمت ابنها منذ طفولته أن يلبس حينا التنانير القصيرة الخاصة بالفتيات وأحيانا أخرى سراويل وقمصانا خاصة بالفتيان.