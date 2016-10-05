﻿لبنان: عون انفتح على الشارع السني… ومنسّق 14 آذار لا يرى حاجة لـ «تقصير التنورة» وبكركي تشدّد على رئيس حر من كل قيد فيكون الرئيس الحَكَم لا الطرف ولا الصوَري

بيروت ـ «القدس العربي» : اتجهت الأنظار أمس إلى ما سيصدر عن الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة من الموضوع الرئاسي في ضوء الموقف المدوي الذي أطلقه البطريرك مار بشارة بطرس الراعي من موضوع السلّة التي اشترطها رئيس مجلس النواب نبيه بري لانتخاب رئيس الجمهورية وخصوصاً في ضوء ما تردّد عن وساطة تمت بين بكركي وعين التينة للتخفيف من حدة المواقف. وقد نفت بكركي قيام مثل هذه الوساطة أو تبنّيها لها وتبيّن أن كل ما في الأمر هو زيارة قام بها مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبدو أبو كسم إلى الرئيس بري واتصاله بالصرح البطريركي لمعرفة إن كانت هناك أي رسالة يود البطريرك نقلها إلى رئيس البرلمان.

وقد جاء بيان مجلس المطارنة بمثابة نداء، وتبنّى موقف البطريرك الراعي يوم الاحد الفائت بشأن التقيّد بالدستور الذي كما قال «تُصاغ حول مبادئه نصًّا وروحًا جميعُ التفاهمات الرامية إلى الالتزام بهذه المبادئ الدستورية في انتخاب رئيس للجمهورية، من دون أن توضع عليه أيّة شروط مسبقة. فهو بكونه، حسب المادة 49 من الدستور، «رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يسهر على احترام الدستور، والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه، وفقًا لأحكام الدستور». ولكي يقوم بمهمّته الوطنيّة العليا هذه، ينبغي أن يكون حرا من كلّ قيد، وعندئذ يكون «الرئيس الحَكم»، لا «الرئيس الطرف»، ولا «الرئيس الصوري».

وأكد المطارنة «أنّ التقيّد بالدستور يستلزم في الوقت عينه التقيّد بالميثاق الوطني، الذي هو روح الدستور، وبصيغته التطبيقيّة الميثاقيّة. فالميثاق الوطني، كما حدّدته «المذكِّرة الوطنية» التي أصدرتها البطريركية في 9 شباط/فبراير 2014، إنّما هو «شريعة اللبنانيّين السياسيّة، باعتباره خلاصة تاريخ مشترك من تجربة التعايش المسيحي-الإسلامي، وتكريسًا لثوابته الثلاثة: الحرية، والمساواة في المشاركة، وحفظ التعدّدية، وهي ثوابت في أساس تكوين الدولة اللبنانية. لذلك لم يكن الميثاق يومًا مجرّد تسويات أو تفاهمات عابرة، يُقبل بها اليوم ويُراجع في شأنها غدًا، أو يتمّ التراجع عنها في أوقات تضارب المصالح والخيارات».

ومن منطلق التقيّد بالدستور والميثاق الوطني، رحّب البيان «بالجهود والمشاورات المتعلّقة بانتخاب رئيس للجمهورية، مثمّناً النوايا الحسنة التي تعمل جاهدة للخروج بالبلاد من حال الفراغ في سدّة الرئاسة الأولى منذ سنتَين وخمسة أشهر».

ولفت المطارنة إلى «أن هذا التوجّه ينسحب أيضًا على قانون الانتخاب العتيد، الذي يريد منه اللبنانيون بجميع أطيافهم أن يكون قانونًا يطلق مسارًا لتمثيل حقيقي مشبع من الميثاق والدستور، ويفسح في المجال لقوى جديدة وروح جديدة تصل إلى المجلس النيابي، فلا يكون قانونًا مفصّلاً بإحكام ليعيد إنتاج ما هو قائم. وإذا لم يتمكّن المشرّعون من الوصول إلى هذا الهدف السامي والنبيل في خدمة الشأن العام، فهذا يعني أنّ لبنان يتراجع عن الثقافة الديمقراطيّة التي طبعت تاريخه البرلماني، إلى نظام أشبه بأنظمة الحكم الأحادية التي طواها التاريخ استجابةً لنداء الحرّية والتعدّدية».

وفور صدور بيان المطارنة أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن تأييده له بكل مندرجاته، مشيراً امام النواب الذين التقاهم أن البيان « لا يتعارض مطلقاً مع بنود الحوار الوطني ( ما سُمّي السلّة )».

واحتفاء بذلك وزع بري على النواب سلّة مليئة بـ «كعك العباس» من دون أن يُعرف مغزى موقفه وهل هو تعبير حقيقي عن رضى أم أنه مجرد زكزكة؟

ويبدو أن مصادر بكركي تعاملت مع تعليق بري على أنه غير جدي فقالت «طالما ايّد الرئيس بري نداء المطارنة فهذا يعني أننا متفقون معه، وأن مفهوم سلة الشروط قد سقط»، وعن توزيع رئيس المجلس كعكاً على النواب قالت «إن شاء الله نوزّع كعكاً ومعمولاً عند انتخاب رئيس للجمهورية».

وكان رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون أطلّ في حلقة تلفزيونية للحديث عن برنامجه الرئاسي ولاطلاق ضمانات من موضوع احترامه لاتفاق الطائف ولترطيب الأجواء مع الشارع السني بعد مبادرة الرئيس سعد الحريري لتحريك الملف الرئاسي. وتحدث عون بكل هدوء عن «وجود تفاهم جرى بينه وبين الحريري مرات عدة منذ الـ2005 وآخر محاولة كانت الأقرب إلى التفاهم»، مشيراً إلى «أن حواره مع الحريري ينطلق من كونه الممثل الأكبر في الطائفة السنية».

ولفت عون إلى «أن النقاش بشأن السلاح للمقاومة ضد إسرائيل ليس وارداً في الوقت الراهن إلا أن الجميع يعترفون بحق المقاومة وفي ما بعد سنأخذ الموقف المناسب بهذا الشأن وذلك بحسب تطور الأوضاع»، معتبراً أان وثيقة التفاهم مع “حزب الله” ليست موجهة ضد السنة ولا أحد يستطيع أن يتخيّل لبنان من دون السنة، “وأريد أن أطبق الطائف بكامله من دون اجتزاء».

وعن العلاقة مع الرئيس بري، أكد «أنها جيدة مبدئياً ولكن دستورياً المجلس النيابي غير شرعي كونه غير منتخب من الشعب».

وقال «لا أعتقد أن الرئيس بري يشعر بأنني والحريري قمنا بإنجاز اتفاق مفصل بمعزل عنه، وأنه لا يختلف مع الرئيس بري سياسياً»، موضحاً أن مجلس النواب أصبح أمراً واقعاً و”نحن ساهمنا فيه أن اجل اتخاذ القرارات اللازمة من أجل تسيير أمور الناس «. وتوجّه عون إلى بري بالقول « كما تراني يا جميل أراك».

وعن المواقف السياسية، أشار عون إلى «أن النائب وليد جنبلاط عبّر عن تأييده له وشكره على رسائله الإيجابية بهذا الشأن»، مؤكداً ثقته بموقف رئيس حزب القوات سمير جعجع بترشيحه له للرئاسة. وشدد على «أن حزب الله لا يزال يعمل لإكمال مهمته بالنسبة للرئاسة».

وفيما نظر كثيرون بإيجابية إلى مقابلة عون انتقدها منسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار» فارس سعيد عبر «تويتر» بقوله «غير مطلوب من الرئيس القوي رفع الأثقال إنما غير مطلوب «تقصير التنورة» أمام كل الناس، ولو كنت من محبي عون لقدمت له نصيحة اعتزال السياسة».