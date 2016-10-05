﻿الشارع الفلسطيني غاضب من التهديدات وفتح تنفي وجودها وتتحدث عن تجاوزات

رام الله – «القدس العربي» : شهدت مدينة رام الله مسيرة مؤيدة للرئيس محمود عباس جابت شوارع المدينة، وهتف المشاركون بشعارات تؤكد على وحدة حركة فتح في مواجهة المؤامرات التي تستهدف المشروع الوطني، ورفعوا صور الرئيس عباس والرئيس الراحل ياسر عرفات الى جانب الأعلام الفلسطينية. فيما خرجت مسيرة أخرى من أنصار الجبهة الشعبية ضد مشاركة الرئيس عباس في جنازة الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز لكن المشاركين فيها تعرضوا لاعتداء من أشخاص بالزي المدني يعتقد أنهم من الأجهزة الأمنية.

وفي المسيرة الأولى قال أسامة القواسمي الناطق باسم حركة فتح إن المسيرة تؤكد على رسالة واحدة أن الحركة واحدة وموحدة تقف خلف الرئيس القائد العام للحركة ورئيس الشعب الفلسطيني في ظل المؤامرات والضغوطات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية، وأن صوت أبناء فتح يحمل رسالة بأنها عصية على الانكسار ولها بوصلة واحدة عنوانها فلسطين الدولة والقدس العاصمة والوحدة الوطنية أساس العبور للهدف. أما موفق سحويل أمين سر إقليم حركة فتح في رام الله والبيرة فاعتبر أن هذه المسيرة دعم للشرعية الفلسطينية ووقوف في وجه كل من يحاول الانقضاض أو تغيير مسار بوصلة حركة فتح، وأن الحركة ستبقى صمام الأمان للمشروع الوطني وصولا للاستقلال والحريــة. وقال حسين حمايل الناطق الإعلامي في إقليم رام الله والبيرة إن هناك حملة رخيصة لاستهداف شخص الرئيس عباس والمشروع الوطني برمـته. وأكد المشاركون في المسيرة أن فتح والرئيس في نفس الخندق ونثق بجهده الدبلوماسي والسياسي الذي يندرج في سياق مراحل تاريخ الحركة في المزج بين الدبلوماسية والمقاومة. وفي المسيرة الثانية تعرض من خرجوا ضد المشاركة في جنازة بيريز للاعتداء من أشخاص بالزي المدني يعتقد أنهم من أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية بينهم محام من رام الله.

وقالت الصحافية رولا سرحان رئيسة تحرير جريدة «الحدث» المحلية «جيد أن الجبهة الشعبية رفعت صوتها ولا بأس أن انصارها تعرضوا للضرب في المسيرة الاحتجاجية على مشاركة الرئيس في جنازة بيريز. مهم الشارع يحس أنهم موجودون ومهم كمان الأمن يضل مش فاهم أن رصيده عّم بيصير صفر بالشارع. ومهم كمان أن تفهم اجهزة الأمن أنها إذا حابة فعلا اتضبضب الأمور اللي عّم تفلت من تحت أيديها انها تستشير خبراء من خارج الأجهزة في كيفية التعاطي مع الأزمات وكيفية إدارتها. شو كان صار لو تركوا الجبهة من دون ما يعترضهم الأمن مش كان خلص الموضوع من دون أضرار للجميع وما صار من الحبة قبة ما كل البلد محتجة على زيارة الرئيس وكل البلد طلعت مظاهرات على الفيسبوك وما صار إشي».

وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي بكتابات تتحدث عن ضرورة السكوت كي لا يتعرض الشخص للضرب أو الاعتداء، خاصة بعد صدور بيان شديد اللهجة من مفوضية فتح ضد من يعارضون الحرك أو الرئيس الفلسطيني رغم أن القيادي في الحركة محمود العالول نفى لموقع وطن للأنباء أن يكون البيان الذي أصدرته المفوضية فيه تهديد لوسائل الإعلام الذين يختلفون مع فتح في الرأي السياسي. وبحسب العالول «أبداً لم نوقف أحدا ينتقد الرئيس لكن الذين يتجاوزون الحدود المعقولة باتجاه التخوين والمسبات. من حق أي إنسان أن يتحدث عن رأيه السياسي وأن ينتقد وأن يعارض سياسات الرئيس ولكن ليس من حق أي إنسان ان يخون ويتهم إلى درجة فيها كثير من الإسفاف».

ونفى الناطق باسم فتح اسامة القواسمي أن يكون بيان الحركة فيه تهديد لأحد أو اعتداء على حرية الرأي والتعبير. وقال «نحن لا نهدد أحدا وإنما نرسل رسائل لكل من يحاول أن يخرج عن الصف الفلسطيني بضرورة الذهاب إلى الوحدة الوطنية». وأضاف أن على الجميع أن يفهم أن الديمقراطية يجب أن تكون ضمن القانون وفي إطار الأخلاق والأعراف التي نتعامل بها كفصائل وأبناء الشعب الفلسطيني. نهج فتح ديمقراطي تعددي والحرية مسموحة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني والأحزاب السياسية في إطار القانون وعدم التعدي على حريات الآخر.

وكتبت إحدى الفلسطينيات على صفحتها في فيسبوك تقول «اذا ابن شعبك ما بحترمك والسياسي بستهبلك وعالأغلب مش شايفك أصلا بتتوقع الجندي الإسرائيلي عالحاجز يحترمك؟ مبروك علينا حالتنا ونحن نستحق كل ما يحدث وسيحدث لنا في المستقبل القريب والبعيد ويا ويلي من الجاي».٥