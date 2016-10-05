﻿بنك «فالكون» السويسري المملوك للإمارات يقول إنه غير مطروح للبيع

زوريخ – رويترز: قال بنك «فالكون» للخدمات المصرفية الخاصة أمس الأربعاء إنه غير مطروح للبيع، مفندا تقارير إعلامية قالت ان الرئيس التنفيذي الجديد للبنك يتعرض لضغوط للعثور على مشتر بعد أيام فقط من توليه منصبه.

وقال المصرف المملوك لشركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك»، وهي صندوق الثروة السيادية لإمارة أبوظبي في بيان «بنك فالكون للخدمات المصرفية الخاصة ليس ولم يكن مطروحا للبيع.»

وذكرت مدونة (إنسايدبارادبلاتس) المالية السويسرية أمس الأربعاء أن مُلّاك المصرف أعطوا توجيها لرئيسه التنفيذي والتر بيرشتولد والذي تولي منصبه في الأول من أكتوبر/تشرين الأول ببيع البنك.

وأشار التقرير إلى بنك «هيرتاج»، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، كمشتر محتمل. وقال «فالكون» انه لم يجر قط أي محادثات مع «هيريتاج» بشأن بيع محتمل.

ولم يتسن الوصول على الفور إلى بنك «هيريتاج» للتعليق عبر ممثلين للاتصالات الخارجية. وقال كاتب المدونة لوكاس هاسيج انه متمسك بما أورده عن البنك.

ويخضع «فالكون» للتدقيق في سنغافورة بعد أن كشف البنك المركزي في أواخر يوليو/تموز أن تفتيشا على المجموعة في أبريل/نيسان 2016 أسفر عن العثور على «انتهاكات كبيرة» للوائح مكافحة غسيل الأموال.

وقالت سنغافورة ان إدارة البنك لأنشطة عدد من عملائه الرئيسيين تجري من خلال المكتب الرئيسي للبنك في سويسرا وأن عمليات الفحص مازالت جارية.

وتدمج شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) أنشطتها حاليا مع شركة مبادلة للتنمية (مبادلة) المملوكة لأبوظبي، في إطار سعي الإمارة لتركيز أنشطتها في مواجهة هبوط أسعار النفط.