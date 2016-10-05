﻿«دولفين» الإماراتية للطاقة توقع اتفاقا لشراء غاز قطري

الدوحة – رويترز: وقعت شركتا «دولفين» للطاقة و»قطر للبترول» اتفاقية طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي إلى الإمارات العربية المتحدة.

وكانت دول الخليج تنظر للغاز الطبيعي باعتباره منتجا ثانويا لإنتاجها النفطي، وعادة ما كانت تبيعه بأسعار رخيصة إلى الشركات المحلية. لكن استهلاكها للغاز الآن يتزايد في ظل النمو السكاني في المنطقة الذي أدى لارتفاع الطلب على الكهرباء.

وقالت «قطر للبترول» المملوكة للحكومة في بيان أمس الأربعاء انه بموجب الاتفاقية «تقوم قطر للبترول بتوريد كميات إضافية من الغاز الطبيعي إلى دولفين لتصديرها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر خط الأنابيب البحري الممتد بين البلدين.»

ولم تقدم الشركة تفاصيل بشأن الإطار الزمني للاتفاقية التي أطلقت عليها «اتفاقية طويلة الأمد لبيع وشراء الغاز الطبيعي» أو كمية الغاز التي سيجرى توريدها. وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) انه سيتم توريد الغاز إلى هيئة كهرباء ومياه الشارقة وغاز رأس الخيمة عبر خط أنابيب بحري.

وaيضخ خط أنابيب «دولفين» ملياري قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا من قطر إلى دولة الإمارات وسلطنة عمان.

وقالت قطر للبترول في البيان ان «دولفين» المملوكة لحكومة أبوظبي طورت العام الماضي مرافق ضغط الغاز في مصنعها لمعالجة الغاز، بحيث تتناسب قدرته الإنتاجية مع سعة خط أنابيب التصدير التي تصل إلى 3.2 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز يومياً.

وأضحت قطر واحدة من أغني دول العالم بفضل بيع الغاز الذي ينتجه حقل الشمال البحري العملاق إلى أوروبا وآسيا والأمريكتين. وتستخدم بعض هذه الأرباح في تمويل استعداداتها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.