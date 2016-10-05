﻿مصر تطبق سياسات جديدة لتشجيع شركات الطيران الأجنبية على زيادة رحلاتها

القاهرة – الأناضول: قالت نورا علي، رئيسة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ان حكومة بلادها انتهت من وضع سياسات جديدة لبرامج تستهدف تحفيز شركات الطيران الأجنبية لزيادة رحلاتها الوافدة إلى مصر، وانها ستطبقها مطلع الشهر المقبل المقبل.

وأضافت في اتصال هاتفي أن وزارة السياحة المصرية اشترطت في الآلية الجديدة تسيير شركة الطيران الأجنبية 22 رحلة لمصر أسبوعياً، مقابل حصول شركة الطيران المنتظم على 6 آلاف دولار، والعارض (غير المنتظم)، على 3 آلاف دولار للرحلة.

وأبرمت وزارة السياحة المصرية اتفاقاً مع 3 شركات من ألمانيا وأوكرانيا وفرنسا، ويجري الاتفاق مع 3 شركات أخرى من دول أوربية منها إيطاليا، لتعزيز الحركة السياحية الوافدة، عبر تسيير رحلاتها إلى مصر وفقاً للسياسات الجديدة، حسب رئيسة الاتحاد المصري للغرف السياحية.

ولأول مرة تدعم الحكومة المصرية رحلات الطيران المنتظم التي تسيرها شركات الطيران الأجنبية.

والطيران المنتظم هو الطيران الذي يعمل وفق خطوط محددة، طبقاً لجداول منشورة سلفاً، وتحدد لرحلاته اتجاهات معينة ويحدد لها أوقات المغادرة والوصول للمدن المختلفة، وتتم الرحلات المنتظمة بغض النظر عن نسبة امتلاء مقاعد الطائرات.

وكانت مصر تطبق منظومة تحفيز شركات الطيران الأجنبية التي تنتهي في 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وبموجب المنظومة التي شارفت على الانتهاء تدعم وزارة السياحة المصرية برامج تحفيز رحلات الطيران العارض (غير منتظمة)، لمطارات المقاصد المصرية، منها شرم الشيخ (شرق) والغردقة (شرق) بنحو 30 دولاراً لساعات الطيران أقل من 4 ساعات، و40 دولار لساعات طيران 4 ساعات فأكثر لكل راكب.

وتواجه مصر، التي تعتمد على الاستيراد، نقصاً حاداً في الدولار استمر خلال السنوات الماضية، وتفاقم مؤخراً بسبب تراجع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي المباشر؛ ما أثر سلباً على قدرة الشركات الأجنبية على تحويل أموالها إلى الخارج.

وتبذل مصر جهوداً لاستعادة السياحة الوافدة إليها، عقب تراجع إجمالي عدد السياح بنسبة 41 في المئة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، إلى 2.857 مليون سائح، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي.

وكشف البنك المركزي المصري مؤخرا عن تراجع الإيرادات السياحية بمعدل 48.9 في المئة لتسجل نحو 3.8 مليار دولار في السنة المالية 2015/2016، مقابل نحو 7.4 مليار دولار في سنة 2014/2015.