﻿تونس تخفض توقعات النمو في العام الحالي إلى 1.5في المئة

تونس – وكالات: قالت وزيرة المالية التونسية، لمياء الزريبي، أمس الأربعاء ان بلادها خفضت توقعاتها للنمو هذا العام إلى 1.5 في المئة من 2.5 في المئة في التقديرات السابقة، مستندة إلى صعوبات في قطاع الفوسفات في البلاد، حيث تسببت احتجاجات في تعطل الإنتاج.

وأبلغت الصحافيين أن النمو سيبلغ 1.5 في المئة هذا العام، وفقا لتوقعات القانون التكميلي لموازنة 2016، بسبب تراجع النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع الفوسفات.

وبلغ معدل النمو 0.8 في المئة فقط في 2015، بعدما تضرر قطاع السياحة الذي يمثل نحو ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي جراء هجمات نفذها متشددون.

وتعطلت صادرات البلاد من الفوسفات بسبب الإضرابات واحتجاجات شبان عاطلين يطالبون بفرص عمل، مما كلف الدولة خسائر في الإيرادات بلغت عشرات ملايين الدولارات يوميا.

وأنتجت تونس أربعة ملايين طن من الفوسفات العام الماضي وبلغ الإنتاج في الأشهر الستة الأولى من هذا العام 1.86 مليون طن وفقا لوزارة الطاقة. وأنتجت تونس نحو 8.26 مليون طن من الفوسفات في 2010 لكن الإنتاج انخفض بعد انتفاضة 2011.

وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قال الأسبوع الماضي إن النمو سيبلغ ثلاثة في المئة العام القمقبل بدعم من حزمة إصلاحات تهدف إلى دعم الديمقراطية الجديدة التي تحققت مع انتفاضة 2011 بمكاسب اقتصادية.

من جهة ثانية تبحث تونس عن دعم مالي بقيمة 20 مليار دولار أمريكي لإنعاش الاقتصاد وتوفير فرص عمل للأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل.

ومنتصف الشهر الماضي، أُعلن من العاصمة الفرنسية باريس عن مبادرة تهدف للنهوض بالاقتصاد التونسي، عبر توفير منح مالية في خطة خمسية بقيمة 20 مليار دولار، وهو ما أكد عليه وزير الاستثمار التونسي فاضل عبد الكافي يوم الإثنين الماضي.

وأشار في تصريح صحافي إلى ان المالية العامة لبلاده غير قادرة على تطوير نسب النمو، وتحتاج 20 مليار دولار خلال خمس سنوات للنهوض باقتصادها.

كانت حكومة الحبيب الصيد السابقة أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن ملامح خطة خمسية في البلاد (2016 – 2020) للنهوض بالاقتصاد المتراجع.

وتتمثل أهداف المخطط بحسب الحكومة التونسية آنذاك في «تحقيق معدل نمو يناهز 4 في المئة في الحد الأدنى مقابل 1.5 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية 2011-2015، بهدف زيادة مستوى الدّخل الفردي من 8 آلاف دينار حالياً (3720 دولار) إلى 12.520 دينار عام 2020 (5823 دولار)، ما سيساهم في استحداث 400 ألف فرصة عمل جديدة، ستمكن من تخفيض نسبة البطالة إلى أقلّ من 12 في المئة في 2020».

وتتمثل المبادرة المعلنة منتصف الشهر الماضي، وشارك فيها جون بيار رفاران الوزير الأول الفرنسي السابق ووداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التوني للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في حصول تونس على دعم مالي قيمته 20 مليار دولار على خمس سنوات، ستخصص لتمويل المشاريع المدرجة ضمن الخطة الخمسية للتنمية.

وقال حسن الزرقوني، مدير سيغما كونساي (شركة مختصة في استطلاعات الرأي)، «ان إعلان المبادرة في هذا الوقت، جاء بسبب الأزمة المالية التي تعاني منها تونس».

وأضاف «في مايو/أيار 2011 تمّ الإعلان من طرف مجموعة الثمانية (الدول الصناعية الثمانية الأكبر في العالم)، عن تقديم دعم مالي لتونس بهدف مساعدتها في تجاوز الانتقال الديمقراطي (دون تحديد قيمة الدعم).. لكن هذا المدّ التضامني لم يتواصل».

واقترحت الحكومة السابقة تنفيذ برنامج توجيهي اقتصادي فيه مشاريع واضحة المعالم، تحتاج إلى تمويل يصل إلى 100 مليار دينار (45.5 مليار دولار) على 5 سنوات (الخطة الخمسية). ولكن تونس غير قادرة لوحدها على توفير المبلغ.

وأكد الزرقوني أنّ «أساس هذه المبادرة هي الأهمية التي تحظى بها تونس ما بعد الثورة، من ناحية نجاحها في القيام بانتقال ديمقراطي سلس، عكس العديد من البلدان العربية الأخرى، إضافة إلى نجاحها في إرساء ديمقراطية وفق المقاييس العالمية، إلى جانب أهميتها من الناحية الجغرافية والسياسية».

وتابع القول «تونس تستحق مساعدة دولية كبيرة خلال الخمس سنوات المقبلة»، مضيفًا «أن الانتقال السياسي الناجح نحو الديمقراطية يتطلب انتقالاً اقتصادياً، بهدف جعل الاقتصاد التونسي أكثر اندماجاً في الاقتصاد العالمي، وقادر عاى إدماج أكثر الشرائح تهميشاً».

وبالنسبة إلى العلاقة بين المبادرة، والندوة الدولية للاستثمار التي تعتزم تونس تنظيمها أواخر نوفمبر/تشرين ثاني المقبل، أوضح الزرقوني أنّ «هذه المبادرة تعتبر مثل السند من قبل جمعيات ومنتديات من المجتمع المدني للندوة الدولية»، مشيراً إلى وجود تنسيق مع الحكومة حول هذه المبادرة.

وتعتزم تونس تنظيم الندوة الدولية للاستثمار، الهادفة إلى جمع القطاع الخاص التونسي في البلاد، والقطاع الخاص الأوروبي، لتنفيذ مشاريع في قطاعات اقتصادية عدة، وفق تصريحات أدلى بها وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، فاضل عبد الكافي.

وشهد النمو الاقتصادي خلال السنوات الخمس الأخيرة تذبذباً. فقد انكمش (- 2.2 في المئة) عام 2011، ليرتفع بعد ذلك في سنة 2012 إلى 3.6 في المئة، ثم 2.4 في المئة في 2013، و2.3 في المئة في 2014، لينخفض في سنة 2015 إلى أقل من 0.8 في المئة، ثم 1.4 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وقال حسين الديماسي، الخبير الاقتصادي وأحد الموقعين على المبادرة «تونس اليوم في وضعية غير عادية، وهناك العديد من الأخطاء التي وقعت في السنوات الأخيرة ما بعد الثورة، وأيضاً ما قبل الثورة».

وأضاف أنّ نجاح تونس في إرساء نظام ديمقراطي من الناحية السياسية، «يتطلب تحقيق قفزة من حيث نسق النمو والاستثمار، وتونس اليوم غير قادرة على تحقيق هذا النمو».

وأكد، أن «تونس تمتلك رصيداً كبيراً وثميناً من الثقة لدى المؤسسات المالية العالمية والدول، باعتبار أنها تلتزم دائماً بتسديد ديونها في الوقت المطلوب ويجب أن لا يضيع هذا الرصيد اليوم».

ونوه إلى إمكانية تحقيق بنود الخطة الخمسية، «نعم يمكن تحقيقها، وإن تم توفير التمويل اللازم، فإن تحقيق نسبة نمو تبلغ 5 في المئة ستكون مقبولة في الوضع الحالي للبلاد».