﻿بيتزارو نجم فيردر بريمن يأمل في العودة قريباً

برلين – د ب أ: أعرب البيروفي كلاوديو بيتزارو، مهاجم فيردر بريمن الألماني، عن أمنيته بالتعافي من إصابته والعودة إلى المشاركة مع فريقه مرة أخرى عقب فترة التوقف الدولي. وقال بيتزارو (38 عاما)، الذي يخضع لفترة تعافي من إصابة في ربلة الساق، حرمته من اللعب هذا الموسم: «أتمنى أن أتمكن من اللعب أمام ليفركوزن». ويحتل بريمن المركز الـ15 في الدوري، ويستضيف منافسه ليفركوزن على ملعبه في 15 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري. إلا أن الشكوك لا تزال تحوم حول إمكانية مشاركة بيتزارو، هداف الفريق الموسم الماضي، برصيد 14 هدفا، حيث أنه لم يعد للتدريبات حتى الآن. وأضاف بيتزارو: «بعض الأيام تكون جيدة والبعض الآخر لا يكون كذلك، الأمر ليس سهلا».

كيرشوف يغيب عن سندرلاند ستة أسابيع بسبب الإصابة

لندن – د ب أ: يغيب يان كيرشوف لاعب سندرلاند الإنكليزي لمدة لن تقل عن ستة أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة. وخرج لاعب بايرن ميونيخ السابق في وقت مبكر من الشوط الثاني خلال المباراة بين سندرلاند ووست بروميتش السبت الماضي والتي انتهت بالتعادل 1/1. وكشفت الأشعة التي أجراها اللاعب وجود أضرار كبيرة يمكنها أن تبعد اللاعب عن الملاعب لمدة ثمانية أسابيع. وانضم كيرشوف لسندرلاند في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة عندما كان سام أولارديس مدرباً للفريق. ولعب كيرشوف خمس مباريات هذا الموسم تحت قيادة ديفيد مويز.

ريبيري يطالب بالتحلي بروح الفريق بعد تراجع أداء البايرن!

ميونيخ – د ب أ: طالب فرانك ريبيري لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني زملاءه بالتحلي بروح الفريق بشكل أكبر بعدما أخفق البايرن في تحقيق الفوز في مباراتين متتاليتين خلال الأسبوع الماضي. وقال: «يجب أن نعمل سويا من جديد، ونكافح مع بعضنا بعضا. وهذا شيء يمكن أن نقدمه بشكل جيد». وخسر البايرن حامل لقب الدوري الألماني أمام أتلتيكو مدريد صفر/1 في دوري أبطال أوروبا ثم تعادل مع كولون 1/1 في المرحلة السادسة من البوندسليغا، وجاء ذلك بعدما حقق ثمانية انتصارات متتالية في كل المسابقات خلال الموسم الحالي تحت قيادة مدربه الجديد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي. وأشار ريبيري (33 عاما) أيضا إلى أن أي محادثات لم تجر بعد بشأن تمديد عقده أو عقد الهولندي آريين روبن، لكنه أكد في الوقت نفسه عدم وجود أي داع للقلق خاصة مع عودتهما من الإصابة، وقال: «أنا وآريين سنكون راضيين بمجرد استعادة لياقتنا من جديد والعودة للمشاركة بانتظام وبشكل قوي».

معاقبة رؤساء أندية جزائرية بغرامات مالية

الجزائر – د ب أ: قررت لجنة الانضباط برابطة دوري المحترفين الجزائري، فرض غرامات مالية بقيمة 500 دولار على رؤساء أندية كل من مولودية الجزائر وشبيبة القبائل ووفاق سطيف، بسبب تصريحات أدلوا بها لوسائل الإعلام. ووجهت اللجنة ايضا تحذيرا لمحند شريف حناشي رئيس نادي شبيبة القبائل، وحسان حمار رئيس وفاق سطيف، فيما لم تسجل ملاحظات أخرى على عمر غريب، رئيس مولودية الجزائر. وتم تغريم نادي اتحاد بلعباس ألف دولار، لسوء سلوك ملتقطي الكرات في المباراة التي تغلب فيها على وفاق سطيف، وهي العقوبة التي سلطت على سطيف مع تحذيره بسبب استخدام مشجعيه للألعاب النارية. بينما غرم اتحاد الجزائر متصدر الدوري 800 دولار، على خلفية سوء سلوك الفريق في المباراة التي فاز فيها على ضيفه اولمبي المدية، إضافة إلى استخدام مشجعيه للألعاب النارية. أما أندية مولودية الجزائر ومولودية وهران واتحاد الحراش ودفاع تاجنانت، فتم تغريمها 300 دولار، لاستعمال مشجعيها الألعاب النارية. مقابل 200 دولار لشباب بلوزداد لسوء سلوك الفريق في المباراة التي فاز فيها على دفاع تاجنانت. كما جرى إيقاف فؤاد حداد لاعب دفاع تاجنانت، ونسيم بوشمة لاعب شباب بلوزداد، وعلي ريال لاعب شبيبة القبائل، مباراة واحدة وتغريم كل واحد منهم 300 دولار، بسبب احتجاجاتهم على القرارات التحكيمية.

سبارتا التشيكي يعاقب لاعبين بالتدرب مع فريق السيدات!

براغ – الأناضول: قرر سبارتا براغ التشيكي، معاقبة حارس مرماه، ولاعب الوسط، بتعيينهما سفيرين لكرة القدم النسائية، مع تكليفهما بالتدرب مع الفريق النسائي بالنادي، لمهاجمتهما حكم سيدة خلال مباراة فريقهما. وفي بيان قال: «قرر سبارتا براغ معاقبة الثنائي الحارس توماس كوبيك، ولاعب الوسط لوكاس فاكا، لتصريحاتهما ضد الحكمة التي أدارت إحدى مباريات الفريق في الدوري المحلي». وأدلى كوبيك وفاكا بتصريحات عقب نهاية مباراة فريقهما الأحد، حيث قال كوبيك: «السيدات مفيدات في أعمال الفرن، لكن لا يمكن أن يعملن في كرة القدم الرجالية»، احتجاجا على أن الهدف الثالث والتعادل الذي سجله فريق برنو في آخر ثانية من اللقاء، جاء من «تسلل واضح»، ليحرم فريقه من النقاط الثلاث.