﻿الملاكم البريطاني فيوري يعترف بتعاطيه الكوكايين!

برلين – د ب أ: اعترف الملاكم البريطاني تايسون فيوري بتعاطيه الكوكايين والكحوليات في ظل معاناته من الاكتئاب، مؤكدا أن حالته بحاجة إلى المساعدة.

وقال فيوري: «أنا على وشك إدمان الكحوليات. أتناولها من الاثنين إلى الجمعة إلى السبت. لا أستطيع التعامل مع الأمر، والشيء الوحيد الذي أجد فيه المساعدة هو الوصول لحالة السكر». وأضاف: «أتناول المخدرات والكوكايين في العديد من المناسبات منذ ستة أشهر». ولم يخض فيوري أي منافسة منذ فجر مفاجأة على حساب الأوكراني فلاديمير كليتشكو، الذي احتفظ بلقب بطل العالم طوال 11 عاما، وتغلب عليه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 لينتزع منه ألقاب الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي. وبعدها فقد فيوري لقب الاتحاد الدولي بسبب عدم مواجهة منافسه المفترض، كما تأجلت إعادة المواجهة بينه وبين كليتشكو مرتين. وقال فيوري: «أنا أعاني من الاكتئاب. أتمنى أن يقتلني أحد قبل أن أقتل نفسي». ومع ذلك، أوضح أنه توقف عن تناول المخدرات والكحوليات ليومين اثنين قبل إجراء المقابلة ويحتاج إلى المساعدة للتخلص من الاكتئاب. وأبدى فيوري أيضا غضبا إزاء الرياضة، قائلا: «أكره الملاكمة الآن»، وأشار إلى إمكانية عدم عودته إلى الحلبة من جديد.