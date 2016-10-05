﻿الإصابة تجبر نيشيكوري على الانسحاب من الدور الثاني

طوكيو – د ب أ: اضطر النجم الياباني كي نيشيكوري إلى الانسحاب من مباراته أمام البرتغالي جواو سوزا بالدور الثاني من بطولة اليابان المفتوحة للتنس بسبب إصابة عضلية.

وأعلن نيشيكوري انسحابه بعد أقل من 45 دقيقة من بداية المباراة، عندما كان جواو سوزا متقدما 4/3 في المجموعة الأولى. وجاء انسحاب نيشيكوري المصنف الأول للبطولة، في حضور تسعة آلاف متفرج، ليكون بمثابة صدمة للجماهير اليابانية التي كانت تعلق آمالا عريضة على نجمها الأبرز في التنس. وكانت المباراة هي الثانية لنيشيكوري، المصنف الخامس على العالم، خلال شهر حيث يغيب عن المنافسات بعد هزيمته في الدور قبل النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشيتنغ ميدوز). وقال نيشيكوري: «كان شيئا مخيبا للآمال بشدة أن أضطر للانسحاب من المباراة. ربما تكون المشكلة نتجت عن الإجهاد والضغوط». أما الكرواتي مارين سيليتش المصنف الرابع للبطولة فاضطر لبذل جهد كبير لتفادي الخروج على يد فيرناندو فيرداسكو، وتغلب عليه في مباراة مثيرة 4/6 و7/5 و7/5. وتعد البطولة مرحلة استعدادية مهمة لسيليتش قبل قيادة منتخب بلاده في نهائي كأس ديفيز للفرق أمام الأرجنتين الشهر المقبل. وقال سيليتش: «كانت مباراة غريبة، لم يكن باستطاعتي استغلال الكثير من الفرص وكان ذلك أمرا محبطا». وتأهل البلجيكي ديفيد غوفين المصنف الخامس إلى الدور الثالث بالفوز على التشيكي جيري فيسيلي 6/3 و7/5. وخرج التشيكي توماس بيرديتش، الفائز قبل أسبوع بلقب بطولة شنغن الصينية، من الدور الأول بعدما تغلب عليه جيل مولر لاعب لوكسمبورغ 7/6 (9/7) و6/1.