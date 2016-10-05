﻿فيغولي: الفوز على الكاميرون يتطلب الحضور الذهني والخبرة

الجزائر – د ب أ: أكد النجم الجزائري سفيان فيغولي، لاعب وستهام الانكليزي، أن منتخب بلاده لا يخشى أحدا، في إشارة إلى المباراة أمام الكاميرون الأحد المقبل، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2018.

وقال فيغولي، على هامش المعسكر الإعدادي الذي يخوضه المنتخب الجزائري استعدادا لملاقاة الكاميرون: «سعيد كالعادة بالعودة إلى المنتخب وملاقاة إخواني. سنعمل بجد هذا الأسبوع لتحضير مباراة مهمة جدا. المواجهة أمام الكاميرون متكافئة وستلعب على جزئيات والخبرة لها دور». وأضاف: «لا بد من الجاهزية التامة يوم المباراة بتقديم كل ما لدينا. الحضور الذهني مهم للغاية، يتعين علينا أن نكون متضامنين والتفاني في العطاء، لأن المباريات على هذا المستوى تحسم ذهنيا وبفضل الخبرة أيضا». وجدد فيغولي، الذي يعود للمنتخب بعدما غاب عن مباراة ليسوتو في ختام تصفيات كأس أمم أفريقيا 2017، بداعي الإصابة، تأكيده أن المنتخب الجزائري لا يخشى أحدا، وأنه يثق تماما في اللاعبين «المميزين» الذين يضمهم المنتخب.