﻿«الأخضر» يصطدم باستراليا… و»العنابي» يطمح لإنعاش آماله… والعراق يتطلع إلى تضميد الجروح

الرياض – د ب أ: يتطلع المنتخب السعودي إلى الحفاظ على سجله الرائع في المباريات التي يخوضها بملعبه في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 عندما يستضيف نظيره الأسترالي اليوم في الجولة الثالثة من الدور النهائي.

ويواجه المنتخب العراقي اختبارا عصيبا خارج ملعبه في مواجهة الساموراي الياباني، فيما يستضيف المنتخب الإماراتي نظيره التايلندي ويحل المنتخب القطري (العنابي) ضيفا على كوريا الجنوبية في جولة مثيرة بالتصفيات، والتي تشهد أيضا مواجهة متكافئة وساخنة بين أوزبكستان وإيران كما يلتقي المنتخب الصيني نظيره السوري.

وتستحوذ المواجهة بين المنتخبين السعودي والأسترالي على استاد «مدينة الملك عبدالله الرياضية» (الجوهرة المشعة) على الاهتمام الأكبر في هذه الجولة المثيرة، نظرا لتنافس الفريقين على صدارة المجموعة الثانية، بعدما حققا الفوز في مباراتيهما السابقتين ليتصدر المنتخب الأسترالي بست نقاط وبفارق الأهداف فقط أمام نظيره السعودي، كما تضم المجموعة معهما اليابان والإمارات برصيد ثلاث نقاط لكل منهما بخلاف العراق وتايلند اللذين يخلو رصيدهما من أي نقطة. ويتطلع الفريقان السعودي والأسترالي إلى النقاط الثلاث للانفراد مبكرا بالصدارة. وحقق المنتخب السعودي بقيادة مدربه بيرت فان مارفيك الفوز في جميع المباريات الخمس التي خاضها على ملعبه في التصفيات حتى الآن، ويأمل في مواصلة هذا السجل الرائع رغم إدراكه صعوبة مواجهة المنتخب الأسترالي. ويجتذب المهاجم السعودي ناصر الشمراني مهاجم الهلال اهتماما بالغا، خاصة أنه يحظى بمعرفة كبيرة لدى الجماهير الأسترالية بعد واقعة بصقه على أحد مهاجمي فريق سيدني الأسترالي في نهائي دوري أبطال آسيا عام 2014. واستدعى فان مارفيك المهاجم الهلالي لدعم القدرات الهجومية للأخضر في هذه المواجهة العصيبة، فيما استدعى مدرب استراليا آنجي بوستيكوغلو، أبوستولوس جانو مهاجم غوانتشو لتدعيم خط الهجوم.

ويحلم المنتخب الياباني بتأكيد انتفاضته وتحقيق انتصاره الثاني على الترتيب بعد خسارته في المباراة الأولى، ويستضيف نظيره العراقي الذي يرغب في تضميد جروحه بعد الهزيمة في أول مباراتين. ويفتقد المنتخب الياباني جهود الثنائي تاكاشي أوسامي ويوشينوري موتو وكلاهما يلعب في الدوري الألماني. لكن مع وجود لاعبين أمثال كيسوكي هوندا وشينجي كاغاوا، يظل الفريق الياباني قوة لا يستهان بها لأي منافس، خاصة مع اهتزاز مستوى أداء المنتخب العراقي. وفي مباراة ثالثة بالمجموعة، يستضيف المنتخب الإماراتي نظيره التايلندي في لقاء السهل الممتنع حيث خسر المنتخب التايلندي مباراتيه السابقتين في التصفيات ولكنه يطمح إلى تفجير المفاجأة. ويعتمد مدرب الامارات مهدي علي على سجله الرائع في مواجهة منافسه التايلندي، حيث تغلب عليه ثلاث مرات في آخر أربع مباريات جمعت بينهما. كما يعتمد المنتخب الإماراتي (الأبيض) على المهارات الرائعة للاعبيه، ابرزهم عمر عبدالرحمن (عموري) والمهاجمان أحمد خليل وعلي مبخوت.

وفي المجموعة الأولى، يواجه المنتخبان القطري والسوري اختبارين في غاية الصعوبة خارج ملعبيهما حيث يحل المنتخب القطري ضيفا على نظيره الكوري فيما يحل المنتخب السوري ضيفا على نظيره الصيني. ويتصدر أوزبكستان المجموعة بست نقاط مقابل أربع نقاط لإيران وكوريا ونقطة للصين وسوريا فيما يقبع العنابي في قاع المجموعة بلا رصيد، بعد الخسارة في مباراتيه السابقتين. ويبدو المنتخب القطري بقيادة مدربه الجديد خورخي فوساتي مصمما على إنعاش آماله من خلال تحقيق الفوز. لكن المنتخب الكوري يتفوق على العنابي تاريخيا حيث تغلب عليه أربع مرات وتعادلا مرتين في المواجهات السابقة بينهما في مختلف المسابقات. وكان المنتخب الكوري تغلب على نظيره القطري ذهابا وإيابا في الدور ذاته من التصفيات المؤهلة إلى البرازيل 2014 لكن المنتخب الكوري لا يمكنه الاستخفاف بمنافسه الذي كان أول منتخب يبلغ الدور النهائي من خلال تصدر مجموعته قبل انتهاء التصفيات بجولتين. كما تلقى المنتخب الكوري صفعة قوية بتعادله السلبي مع نظيره السوري في الجولة الثانية من مباريات المجموعة. وأجرى الألماني أولي شتيليكه مدرب المنتخب الكوري عدة تعديلات على تشكيلته حيث يعود إلى الفريق سون هونغ مين مهاجم توتنهام الإنكليزي الذي يقدم مستويات عالية في فريقه ليشكل دفعة قوية في الهجوم الكوري. ويطمح المنتخب السوري إلى تفجير المفاجأة أمام نظيره الصيني في صراع مثير على التقدم إلى مركز متقدم بالمجموعة. وفي المباراة الثالثة بالمجموعة، يصطدم المنتخبان الأوزبكي والإيراني على صدارة المجموعة.